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الثلاثاء، 02-02-2021 12:41 م

علامات هامة تكشف أنك تعاني من إدمان التسوّق!

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الوكيل الاخباري - نحب جميعاً التسوّق بين الحين والآخر. لكن يبدو أن بعضنا يعاني من الإدمان على ذلك. فإذا كنت تعتقد أنك من هؤلاء، تحقّق من ذلك من خلال هذه العلامات الأربع:

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- لا يمكنك السيطرة على رغبتك في الشراء: فأنت تريد أن تمتلك أي منتج جديد مهما بلغ ثمنه. وهذا يؤدي إلى شعورك بالقلق الظاهر.


- فقدان السيطرة: وهذا يعني أنه لا يمكنك التوقف عن إنفاق المال بأي طريقة تتوافر لك.

- تؤثر هذه العادة في مختلف جوانب حياتك: وهي لا تتوقف على المناسبات ولا على وقت محدّد من النهار. كما قد تنعكس بطريقة سلبية على الحياة الأسرية والمهنية والاجتماعية.


- الشعور بالحرمان والإحباط في حال عدم القدرة على الشراء: وفي هذه الحالة، تظهر علامات القلق والغضب والانفعال.

 

ومن الضروري إذا تفاقمت الأعراض وتحولت إلى مشكلة، زيارة الاختصاصي النفسي للحصول على الحلول التي يمكن أن تساعد في التخلص من هذا النوع من الإدمان.

 

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