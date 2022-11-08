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الثلاثاء، 08-11-2022 06:34 ص

"علامة رئيسية" من أعراض سرطان الرئة قد تظهر لدى 60٪ من المصابين

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الوكيل الإخباري - كشف الخبراء أنه على الرغم من أن سرطان الرئة يستهدف الأعضاء هرمية الشكل في الصدر، إلا أن الأعراض الرئيسية له قد تظهر في المعدة.

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وفي حين أن السعال هو علامة تحذيرية لسرطان الرئة، يمكن لأجزاء أخرى من جسمك أن تنشر أخبار الحالة المخيفة.


ووفقا لمحامية الإهمال الطبي كيم جاكسون، من خط مطالبة المرضى، فإن العلامة "الرئيسية" هي فقدان الوزن، نتيجة عدم امتصاص جسمك لجميع الدهون والبروتينات والكربوهيدرات من الأطعمة التي تتناولها.


وغالبا ما يجد الأشخاص المصابون بسرطان الرئة أنهم يفقدون الوزن عن غير قصد، حتى لو التزموا بنظامهم الغذائي المعتاد.


وهناك سبب آخر يجعلك تجد نفسك أخف وزنا، وهو حرق السعرات الحرارية بشكل أسرع من المعتاد، وفقا لأبحاث السرطان في المملكة المتحدة.
وتقول المؤسسة الخيرية: "يعتقد العلماء أن السرطان يطلق مواد كيميائية في الدم تساهم في فقدان الدهون والعضلات".


ويضيف مركز أبحاث السرطان في المملكة المتحدة: "يعاني حوالي 60 من كل 100 شخص مصاب بسرطان الرئة من فقدان الشهية وفقدان كبير في الوزن وقت تشخيصهم".


وبصرف النظر عن فقدان الوزن، قامت جاكسون أيضا بتفصيل علامات أخرى قد تشير إلى سرطان الرئة.


وقالت: "تشمل الأعراض سعالا مستمرا يمكن أن يتدهور، وسعالا مصحوبا بالدم وألما في الصدر يزداد سوءا مع التنفس العميق أو السعال أو الضحك. وفقدان الشهية وفقدان الوزن الذي لا يمكن تفسيره والإرهاق هي أيضا علامات رئيسية لسرطان الرئة. واحترس من بحة في الصوت وضيق في التنفس وظهور جديد للصفير والالتهابات مثل التهاب الشعب الهوائية والالتهاب الرئوي".


وأوصى الباحثون بالتحدث إلى طبيبك إذا كنت قلقا بشأن أي أعراض أو كنت تدخن طوال حياتك.

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

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