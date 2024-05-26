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الأحد، 26-05-2024 02:24 م

علامة شائعة تكشف ارتفاع الكوليسترول

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الوكيل الإخباري - ارتفاع الكوليسترول هو حالة شائعة تُزيد خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية وغيرها من المشاكل الصحية، غالبًا ما لا تظهر أعراض ارتفاع مستوياته في البداية، لذلك من الضروري إجراء فحوصات منتظمة للتحقق من مستويات الكوليسترول.

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وهناك علامة مبكرة لارتفاع الكوليسترول تظهر في الليل، وهي ألم وتشنج الساقين.


وفقا لصحيفة "إكسبريس" البريطانية، عندما يكون لديك مستويات عالية من الكوليسترول، تتراكم الدهون في الشرايين، تسمى هذه الترسبات بالبلاك، الذي يتكون من الكوليسترول والدهون الثلاثية ومنتجات النفايات الخلوية والكالسيوم والفيبرين.


يسبب تراكم البلاك في اللويحات انسداد الشرايين، وهذا يؤدي إلى انخفاض تدفق الدم إلى الأعضاء والعضلات.


يقول الطبيب البريطاني آدم ستاتن: "يؤدي عدم حصول العضلات والأنسجة الأخرى على إمدادات دم جيدة بما فيه الكفاية، إلى زيادة خطر إصابتك بمرض الشريان المحيطي".


وأضاف: "يزيد مرض الشريان من خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية، ولكن في هذه الحالة، تتأثر الشرايين في الساقين أو الذراعين".


وتابع: "تشمل الأعراض الأولى لمرض الشريان المحيطي الألم أو التشنج أو عدم الراحة في الساقين، ويحدث هذا الألم أثناء النشاط، مثل المشي، أو أثناء الراحة، خاصةً عند الاستلقاء أو النوم".


واستكمل: "إذا كنت تعاني ألماً في الساقين أثناء المشي، فهذل علامة على أنك تعاني من مرض الشريان المحيطي في مراحله المبكرة، لكن، ألم الساقين أثناء الراحة، علامة على أن هذا المرض لديك أكثر شدة".


وتابع: "عندما تنام، لا تساعد الجاذبية تدفق الدم إلى الساقين، هذا يمكن أن يسبب ألمًا أو تشنجًا في الساقين، خاصةً في ربلة الساق".


إذا كنت تعاني ألم في الساقين أثناء النوم، عليك استشارة الطبيب المختص، لتلقي العلاج المناسب.


إذا كنت مصابًا بارتفاع الكوليسترول أو مرض الشريان المحيطي (PAD)، فهناك العديد من النصائح التي عليك اتباعها لتحسين صحتك، وتشمل:


اتباع نظام غذائي صحي يشمل الكثير من الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة.
التقليل من تناول الدهون المشبعة والدهون غير المشبعة.
تناول الأطعمة الغنية بالألياف القابلة للذوبان.

 

مصراوي 

 




 

 


 

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