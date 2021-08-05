فئة لا يمكنها التبرع بالدم تعرف عليها

الوكيل الإخباري - التبرع بالدم هو إجراء تطوعي يحفظ حياة أعداد هائلة من البشر في مختلف أنحاء العالم، وفيه يقوم الشخص بالموافقة على سحب الدم منه والتبرع بهِ إما لصالح بنوك الدم، أو لصالح مرضى يعانون من حالات حرجة تستلزم نقل الدم العاجل، نظرا لإصابتهم بأمراض معينة تستوجب نقل الدم العاجل أو نتيجة تعرضهم لحوادث.

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وهناك عدة أنواع من التبرع بالدم، تتضمن:



- الدم الكامل هذا هو النوع الأكثر شيوعا من التبرع بالدم، وفيه يتم التبرع بنصف لتر تقريبًا من الدم الكامل، ثم يتم فصل مكونات الدم، وهي خلايا الدم الحمراء والبلازما والصفيحات.



- الصفيحات يستخدم هذا النوع من التبرع عملية تسمى الفصادة (العزل أو الفصل)، يتم من خلالها توصيل المتبرع بجهاز يجمع الصفيحات وبعض البلازما ثم يرجع الباقي إلى دم المتبرع.



- البلازما يمكن جمع البلازما مع التبرع بالصفيحات في وقت واحد، أو قد يتم جمعها دون جمع الصفيحات أثناء التبرع باستخدام الفصادة.



- التبرع بضعف الكمية من خلايا الدم الحمراء من خلال الفصادة يتم نقل ضعف الكمية من خلايا الدم الحمراء من المتبرع.

* المخاطر

التبرع بالدم آمن، ويُستخدم جهاز جديد ومعقم معد للاستخدام مرة واحدة لكل متبرع، وبالتالي لا خطر من الإصابة بعدوى ناتجة عن عملية التبرع، فإذا كنت بالغًا تتمتع بصحة جيدة، فيمكنك التبرع بنصف لتر من الدم دون أن تعرض صحتك إلى الخطر، وفي غضون 24 ساعة من التبرع بالدم، سيعوض الجسم السوائل المفقودة، وبعد عدة أسابيع سيعوّض الجسم خلايا الدم الحمراء.

* كيفية التحضير

لتكون مؤهلاً للتبرع بالدم الكامل أو الصفيحات أو البلازما، يجب أن تتمتع بما يلي:

1- أن تتمتع بصحة جيدة.

2- ينبغي أن يكون عمرك 17 عاما على الأقل، إلا أن الحد الأدنى للعمر يتفاوت بحسب الحالة الجسمية للمتبرع، فبعض الحالات تسمح لمن يبلغون 16 عامًا بالتبرع بناء على موافقة الوالدين، ولا يوجد حد أعلى للعمر.

3- أن يكون وزنك 110 أرطال (تقريبا 50 كلغ) على الأقل.

4- اجتياز تقييمات التاريخ الجسماني والصحي.

كذلك يوصى بالحصول على على قدر وفير من النوم في الليلة التي تسبق يوم التبرع، وتناول وجبة صحية قبل التبرع، وتجنب الأطعمة الدهنية مثل شطائر الهمبرغر أو الأطعمة المقلية أو الآيس كريم قبل التبرع.

وهناك بعض الأشخاص تكون نسبة إصابتهم بعدوى منقولة عبر الدم كبيرة، لذا فهم غير مؤهلين للتبرع بالدم وهم:

- أي شخص استخدم عقاقير عن طريق الحقن لم يصفها طبيب، مثل تعاطي المخدرات عن طريق الحقن أو السترويدات التي لم يصفها الطبيب.

- أي شخص سبق له تلقي تركيزات لعامل تجلط الدم.

- أي شخص مصاب بفيروس نقص المناعة البشري (فيروس الإيدز).

- أي شخص أصيب بالتهاب الكبد بعد سن الحادية عشرة.

- أي شخص أصيب بمرض شاغاس (هو مرض طفيلي ينتشر في المناطق المدارية الاستوائية، وينتشر بشكل أساسي عن طريق نوع من البق).

- أي شخص تناول إيتريتينات (تيجيسون) لعلاج الصدفية.

- أي شخص يعاني من عوامل الخطورة للإصابة بمرض كروتزفيلد جاكوب (جنون البقر) أو من لديه قريب بالدم مصاب به.

المصدر - صحتك