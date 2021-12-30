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الخميس، 30-12-2021 03:47 م

فوائد البطاطا الحلوة لعلاج الامساك

فوائد البطاطا الحلوة لعلاج الامساك


الوكيل الإخباري - البطاطا الحلوة هي وجبة خفيفة تمدك الجسم بالطاقة وتعزز المناعة وتحافظ على صحة القلب والشرايين، وتعد البطاطا الحلوة مصدر غني للعديد من الفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة القوية بالإضافة إلى الألياف.

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فوائد البطاطا الحلوة لعلاج الامساك

1 - تساهم البطاطا الحلوة في تقوية عملية الهضم.
2 - تناول البطاطا الحلوة يلين المعدة ويقي من الإمساك.
3 - فوائد البطاطا الحلوة لعلاج الامساك أنها تقي من التوتر الذي قد يضر الجهاز الهضمي و الإخراجي.
4 - تعالج البطاطا الحلوة اضطرابات الهضم وتخفف من الغازات وتقلصات المعدة.
5 - فوائد البطاطا الحلوة لعلاج الامساك أنها غنية بالألياف التي تقي من الإمساك.
6 - تعزز البطاطا الحلوة صحة الجهاز الهضمي وعملية الهضم و الإخراج .
7 - البطاطا الحلوة غنية بالفيتامينات المهمة لصحة الجهاز الهضمي.
8 - تحسن البطاطا الحلوة من امتصاص المواد الغذائية في الجسم.
9 - البطاطا الحلوة تقي من مشاكل العملية الإخراجية.

 

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