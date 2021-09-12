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الأحد، 12-09-2021 04:39 م

فوائد الكلمنتينا 'المندلينا' في فصل الشتاء

مندلينا


الوكيل الإخباري-  تعرف الكلمنتينا "المندلينا" بغناه بفيتامين سي الذي يوفر كميات كبيرة من المواد المضادة للأكسدة والتي تحافظ على شباب البشرة وتمنع تكون الجذور الحرة المسببة لظهور التجاعيد.

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فوائد الكلمنتينا "المندلينا":

صحة الجلد:
الكلمنتينا "المندلينا" هي فعلا جيدة للبشرة بسبب وجود كمية كبيرة من فيتامين C العلمية. الدراسات قد صادق على دور فيتامين C في تركيب الكولاجين، وهو مكون هيكلي حيوي لصون صحة الجلد. 

 

جيد للدماغ:
نتيجة لمصدر طبيعي حامض الفوليك، وتناول بضع كلمنتينا بانتظام قد تكون مفيدة في الأداء الطبيعي للدماغ والدعم في الحد من التوتر و الاكتئاب . 

 

تقوية المناعة:
استهلاك الحمضيات مثل الكلمنتينا "المندلينا يساعد في تعزيز القدرة القتالية المرض من الجسم، ويقوي مناعة. يساعد نظام مناعة قوية في منع وقوع مجموعة من الإصابات ويساعد على الحد من شدة الأمراض القاتلة.

 

عظام قوية وعضلات:
 عصير كلمنتينا يسهم أيضا في الحفاظ على عظام قوية وصحية ينسبون الى وجود الكالسيوم والفوسفور المحتوى. هذه المعادن مهمة لجميع الفئات العمرية وأيضا تلعب دورا هاما في انقباض العضلات.

 

صحة الجهاز الهضمي:
الكلمنتينا "المندلينا هي مصدر جيد من الألياف الذي يضيف بالجملة إلى البراز، ويسهل الهضم أفضل وتحافظ على الإمساك في الخليج. محتوى الألياف موجودة في كليمنتين يساعد أيضا في تحسين امتصاص المواد المغذية من الطعام بواسطة إبطاء عملية الهضم. 

 

صحة القلب والأوعية الدموية:
الكلمنتينا "المندلينا" هي جيدة لل قلب بسبب وجود البوتاسيوم المعدنية. استهلاك البوتاسيوم كلمنتينا الغنية مساعدة في تطبيع عدم انتظام ضربات القلب أو عدم انتظام ضربات القلب وتساعد أيضا في الحفاظ على مستويات صحية من ضغط الدم ويمنع ارتفاع ضغط الدم. 

 

التوازن الكهربائي في الجسم :
الكلمنتينا "المندلينا" ذات قيمة في الحفاظ على التوازن الكهربائي في الجسم ينسب مرة أخرى إلى وجود محتوى البوتاسيوم. تناول البوتاسيوم الغنية كلمنتينا الإيدز في الحفاظ على توازن الماء الطبيعية وسط الخلايا وسوائل الجسم وهو أمر حاسم للغاية بالنسبة للأداء السليم للنظام بأكمله.

 

السرطان:
إدراج الحمضيات مثل الكلمنتينا "المندلينا" يساعد أيضا في محاربة أنواع مختلفة من السرطان. هذا يعود إلى وجود مكونات مضادة للسرطان مثل فيتامين C والجزيئات الحيوية النشطة القوية، كما ان حمضيات الفواكه تحتوي الكلمنتينا بما في ذلك أيضا البكتين والتي هي مكون آخر أن يساعد في حماية الجسم من الاصابة بالسرطان متعددة.

 

المصدر - البوابة 

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