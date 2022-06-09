الخميس 09-06-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

العثور على جثة داخل مزرعة في اربد

التوثيق الملكي يعرض وثيقة بمناسبة ذكرى الثورة العربية الكبرى

ارتفاع مؤشر الدولار الأميركي عالميا

الملك يرعى احتفال الجيش بالمناسبات الوطنية وينعم بأوسمة على ضباط وضباط صف

145 مليون دينار كلفة تطوير الميناء الصناعي بالعقبة

الكهرباء الوطنية: ربط كهربائي بين الأردن والسعودية

المملكة على موعد مع كتلة هوائية حارة السبت - تفاصيل

الملك يفتتح مشروع توسعة وإعادة تأهيل الميناء الصناعي في العقبة

الصناعة والتجارة للمواطنين: بلغوا عن المغالين في الأسعار

خبير مالي للمقترضين من البنوك: رفع أسعار الفائدة في الأردن بات مؤكداً وقد يكون منفرداً

الخميس، 09-06-2022 11:12 ص

فوائد حليب اللوز للتخلص من الأرق

resized_حليب اللوز يساعد على النوم الجيد (1)


الوكيل الإخباري - حليب اللوز واحد من أهم أنواع الحليب النباتي، ويعرف أنه حليب مناسب لكثير من الأشخاص، ممن لا يتحلمون الحليب الحيواني، كما أنه ذو نكهة مميزة، بالإضافة إلى فوائده الصحية المتعددة.

اضافة اعلان

 

والجدير بالذكر، أنه إذا كنتِ تعاني من الأرق لمدة تقل عن ثلاثة أشهر، فهذا يسمى الأرق قصير المدى، بينما يسمى الأرق الذي يستمر لمدة ثلاثة أشهر أو أكثر بالأرق طويل الأمد.

وفي التالي نستعرض سوية عزيزتي القارئة تفاصيل الدراسة، والفوائد الأخرى التي يحققها شرب حليب اللوز، وهي في التالي.

حليب اللوز والأرق
كشفت دراسة جديدة نشرت في المكتبة الأمريكية للطب شرب حليب اللوز أو أن تناول اللوز الحلو لمدة أسبوعين يرتبط بتقليل الأرق، بحسب ما نشر موقع "دايلي إكسبريس".


وبحسب مؤسسة Sleep Charity البريطانية فإن الحصول على نوم هانئ ليلاً يمكن أن يتأثر بما تأكله في الساعات التي تسبق موعد النوم.


ويحتوي اللوز على المغنيسيوم الذي يعزز النوم ويعمل على استرخاء العضلات كما أن اللوز له فائدة إضافية تتمثل في توفير البروتينات التي تساعد في الحفاظ على مستوى مستقر للسكر في الدم أثناء النوم وتحويل الجسم من دورة الأدرينالين إلى حالة الراحة والهضم.

 

هي

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
68383671-whatsapp-image-2022-05-19-at-6.17.35-pm

أعراض النوم القهري

552792_0

متى تصبح بودرة الأطفال خطرا على رضيعك ؟

blueberry

فوائد عصير التوت البري

ما_هي_فوائد_الكربوهيدرات_؟

ما هي فوائد الكربوهيدرات ؟

pic_192893

تقوس الظهر..اسبابه وطرق علاجه

47-164036-foods-cause-migraines-2

انواع من الاطعمة تسبب الصداع

أخبار متعلقة
d0d3ca2589

كيف يمكنك التغلب على التفكير قبل النوم؟

2022_5_9_13_53_4_911

خرافات عن الفيتامينات يجب التوقف عن تصديقها