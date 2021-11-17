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الأربعاء، 17-11-2021 03:28 م

فوائد صحية للقفز بالحبل

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الوكيل االإخباري - قال مدرب اللياقة البدنية الألماني يان باهمان، إن القفز بالحبل يساعد على تنمية مهارات التوازن العصبي العضلي والمرونة والقدرة على التحمل.

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وأضاف باهمان أنه عند القفز بالحبل يرتفع النبض إلى 180، ما يضاهي الجري السريع، علما بأن ممارسة القفز بالحبل لمدة 10 دقائق تعادل ممارسة الجري السريع لمدة 30 دقيقة، الأمر الذي يساعد على حرق السعرات الحرارية، ومن ثم إنقاص الوزن.

 

ولتحقيق المزيد من الاستفادة أوصى باهمان بالجمع بين القفز بالحبل وتمارين القرفصاء وتمارين البطن على النحو التالي: (يمكن أداء 100 قفزة بالحبل، ثم أداء 50 تمرين قرفصاء. ويلي ذلك 100 قفزة بالحبل و50 تمرين بطن).


وبالإضافة إلى ذلك، يتمتع القفز بالحبل بتأثير إيجابي على النفس؛ حيث إنه يساعد على الشعور بالمرح والبهجة والسعادة.

 

المصدر- العين الاخبارية 

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