فوائد صحية مذهلة للصنوبر

الوكيل الإخباري _ يعد الصنوبر من النباتات السائدة في الأحراش ومن النباتات البرية كبيرة الحجم ، التي يفضلها الكثير من الاشخاص ، كما انه يستخدم بشكل كبير في المطبخ العربي اذ انه يحتوي على العديد من الفوائد الصحية ، ابرزها :

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يساعد على تنظيم السكر في الدم وحماية مرضى السكري من الغيبوبة.

يحافظ على صحة القولون ويحميه من الالتهابات والغازات والانتفاخ.



يعد الصنوبر من المكسرات الغنية بالسعرات الحرارية.

يحتوي على الكثير من الأحماض الدهنية الأحادية غير المشبعة، والفيتامينات، والمواد المضادة للأكسدة، التي تساعد في خفض الكوليسترول الضار بالجسم.

قدرته على منع مرض الشريان التاجي، والسكتة الدماغية.

يساعد في تقليل عوامل الشيخوخة



المصدر : الامارات نيوز



