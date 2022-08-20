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السبت، 20-08-2022 10:41 ص

فوائد صحية ونفسية لتقليل الجلوس أثناء العمل

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الوكيل الإخباري - أظهرت دراسة تجريبية جديدة هي الأكبر من نوعها، أن لتغيير بيئة العمل المكتبي، واستخدام مكاتب قابلة لتعديل الارتفاع، مجموعة من الفوائد الصحية، ويقلل وقت الجلوس الذي قد يصل إلى 10 ساعات يومياً.

وصمم فريق بحث من جامعات ليستر، ولوبورو، وسالفورد برنامجاً شاركت فيه 6 سلطات محلية، في مانشستر، وليفربول، تضمن استخدام 756 مكتباً قابلاً للضغط والارتفاع، وتقليل وقت الجلوس بمعدل ساعة على الأقل، أثناء العمل.

وقال الدكتور أليكس كلارك كورنويل المشرف المشارك على التجربة: "إلى جانب تقليل وقت الجلوس، لاحظ المشاركون تحسناً طفيفاً في تراجع الإجهاد، والرفاهية، والنشاط في العمل. وأفادوا أيضاً بأنهم شعروا بمزيد من النشاط والتركيز والإنتاجية، وأبلغوا عن عدد أقل من مشاكل العضلات والعظام".

ورغمأن المشاركين الذين استخدموا البرنامج والمكتب القابل لضبط الارتفاع قللوا من وقت جلوسهم في مكان العمل، إلا أنه لم يكن للبرنامج سوى تأثير ضئيل على السلوك في المنزل، ما يشير إلى صعوبة التخلص من عادات الجلوس في أوقات الفراغ.

ووجدت الدراسة أن العاملين في المكاتب يقضون أكثر من 70% من وقتهم جالسين، وأن تغيير بيئة العمل وتوفير حلول ذكية للحركة والوقوف يقلل من هذا المعدل غير الصحي، ما ينعكس على رفاهية العاملين وصحتهم، وعلى زيادة الإنتاجية.

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