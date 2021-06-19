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السبت، 19-06-2021 10:21 ص

فوائد غير متوقعة للبقدونس على الريق!

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الوكيل الإخباري _ يعد البقدونس من الأعشاب الأكثر استخداماً في المطبخ، وقد عرفه الإنسان منذ زمنٍ بعيد، عن طريق تناول أوراقه، أو في السلّطات، ويعتبر منقوع البقدونس مفيداً جداً، وكذلك بذوره، ويحتوي البقدونس على الفيتامينات المهمّة للجسم، مثل فيتامين C ،K ،A ،B9، بالإضافة إلى المعادن كالحديد، والكالسيوم، والمغنيسيوم، والبوتاسيوم، وكذلك مضادّات الأكسدة القويّة.

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أهم فوائد البقدونس :


فوائد شرب البقدونس على الريق يمتاز البقدونس بالفوائد المهمّة عند شربه على الريق، منها:

 

يحتوي على نسبة عالية من الكالسيوم، تفوق الألبان والأجبان.

 

يعد مذيباً جيّداً للشحوم، لذلك يضاف إلى الأطعمة المستخدمة في تخفيف الوزن.

 

يُعالج آلام المرارة والكبد.


يُنشّط الذاكرة، ويحميها من حالات النسيان المتكرّرة.

 

يُقوّي الجهاز العضلي، ويُجدّد خلاياه بشكلٍ واسع.

 

يُخفّف آلام الكلى كالحصوات، ويعالجها بشكلٍ فعّال.

 

يعد فاتحاً جيّداً للشهيّة، ويُحسّن الهضم، كما أنّه مليّنٌ فعّال للمعدة، ويعالج الإمساك.

 

يزيد من تفتيح البشرة ونضارتها، ويقضي على البثور وحبّ الشباب، وخصوصاً الأشخاص الذين يمتلكون بشرةً دهنيّة، فيعد البقدونس الحلّ الأمثل لهم.

 

يُثّبط نمو الخلايا السرطانيّة، ويقلّل من خطر الإصابة به. يزيد من الخصوبة، ويقلّل من أورام المخ.

 

يعالج أمراض الكبد والأمعاء بشكلٍ فعّال، لذلك يقلّل استخدام العقاقير الطبيّة، والتي لها آثار جانبيّة سلبيّة.

 

يحتوي على فيتامين g الذي يحافظ على الصحّة العامّة من الأسنان والعظام والعيون، بالإضافة إلى مقاومته القويّة للعديد من الأمراض المعدية كالإنفلونزا.

 

يعد مدراً جيّداً للبول، لذلك يستخدم في التنحيف، وعلاج الالتهابات، فهو يساعد على التخلّص من الماء الزائد والسموم خارج الجسم.

 

يحتوي على حمض الفوليك والهوموسيستين المهمّ جدّاً في تغذية مرضى القلب.

 

يحمي الجسم من الإصابة بتصلّب الشرايين، والجلطات.

 

يُقوّي بصيلات الشعر وفروة الرأس، كما أنّه يمنح الشعر اللّمعان والكثافة،

بالتالي يمنع تساقط الشعر.

 

 

يعد مطهراً عاماً للعديد من أمراض المعدة، والفم، واللثّة، والأسنان، حيث يُستخدم للتخلّص من الروائح الكريهة الخارجة من الفم، فهو معطرٌ جيّد.

 

 

المصدر : الامارات نيوز 


 




 

 


 

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