فوائد للزبيب الأسود تجعله فاكهتك المجففة المفضلة

الوكيل الإخباري _ يعد الزبيب الأسود من الفواكه المجففة الغنية بالفيتامينات والمعادن والألياف ومضادات الأكسدة، وغيرها من العناصر الغذائية المفيدة للصحة العامة ، ويعتبر الزبيب الأسود أكثر أنواع الزبيب شهرة ، تعرف على ابرز الفوائد الصحية للزبيب الأسود:

اضافة اعلان



- علاج طبيعي لفقر الدم

وذلك بسبب محتواه العالي من معدن الحديد الذي يحتاجه الجسم لإنتاج الهيموجلوبين بالدم، المسئول عن نقل الأكسجين إلى جميع الخلايا والأنسجة.

- تعزيز صحة القلب

وذلك لانه يساعد على تنشيط الدورة الدموية والحفاظ على توازن السوائل بالجسم، بالإضافة دوره الفعال في تنظيم ضربات القلب وضبط ضغط الدم.

- فقدان الوزن

نظرًا لمحتواه العالي من الألياف التي تعمل على تقليل السعرات الحرارية المستهلكة على مدار اليوم، عن طريق كبح الشهية لفترات طويلة.

-مضاد للتسوس

وذلك لانه يحتوي على حمض الأولينوليك، الذي يساعد على تثبيط البكتيريا الموجودة في تجويف الفم ويمنعها من التكاثر والنمو، وبالتالي تقل فرص الإصابة بالتسوس.

- تقوية العظام

يعتبر الكالسيوم من المعادن الموجودة بوفرة في الزبيب الأسود، لذلك فهو من الخيارات الغذائية المفيدة لصحة العظام، إذ يساعد على تقويته وحمايته من الإصابة بالكسور والهشاشة.







المصدر : الكونسلتو







