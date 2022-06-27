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الإثنين، 27-06-2022 01:37 م

فيتامينات تحارب الإلتهابات في الجسم

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الوكيل الإخباري - الفيتامينات مركبات عضوية يحتاجها الجسم بكميات معينة للنمو وللحفاظ على حياة صحية، ويتم الحصول عليها من الغذاء، لأن الكميات التي يصنعها الجسم لا تكفي لتلبية الاحتياجات اليومية، ولأن بعض الفيتامينات لا يصنعها الجسم مطلقاً.

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وقد أشارت البحوث إلى أن بعض الفيتامينات لها مفعول مضاد للالتهابات، ويمكن الحصول على هذه الفيتامينات في شكل مكمل غذائي، وعن طريق تناول الأطعمة الحاوية لها، بحسب ما ورد في موقع verywellhealth الطبي، الذي يورد أهم الفيتامينات، التي تحتوي على خصائص مضادة للالتهابات: 

 

فيتامين (أ): 
وجدت الدراسات أن فيتامين (أ) يمكن أن يحافظ على عمل جهاز المناعة بحدود معينة، بحيث يمنع الإفراط في عمل جهاز المناعة، والذي ينتج عنه الالتهاب. وهو متوفر في شكلين: بيتا كاروتين وهو الشكل الأولي لفيتامين (أ)، وفيتامين (أ)، وهو مضاد للأكسدة، يحمي الجسم من الجذور الحرة، ويمكن أن تساعد الأنظمة الغذائية الغنية بالبيتا كاروتين وفيتامين (A)، في تقليل الالتهاب. والأطعمة الغنية بفيتامين (أ)، تشمل: الجزر، الهندباء، اللفت، السبانخ، ومجموعة واسعة من الخضروات الورقية. 


فيتامينات (ب): 
وجد أن الأشخاص الذين لديهم نقص في فيتامين (ب6)، سيكون لديهم بروتين (سي) التفاعلي (هو مركب آخر مسؤول عن الالتهابات) عالياً، خاصة في حال الإصابة بأمراض المناعة الذاتية، مثل: التهاب المفاصل الروماتويدي، ولتقليل الالتهاب، وزيادة فيتامين (ب6)، جرب تناول الأطعمة الغنية بفيتامينات (ب)، بما في ذلك اللفت والفليفلة والفطر والشمام والتونة والدواجن.  

 

فيتامين (سي): 
من المعروف أن فيتامين (سي) يساعد في الحفاظ على صحة الجهاز المناعي، وعمله بشكل جيد. وعلاوة على ذلك، تشير الأبحاث إلى أن فيتامين (سي)، يمكن أن يتخلص من الجذور الحرة المسؤولة عن الالتهاب، ويساعد أيضاً على تقليل البروتينات المتفاعلة، ومكملات فيتامين (سي) مفيدة، لكن من الأفضل دائماً محاولة الحصول عليه من الأغذية الطازجة.


فيتامين (د): 
وفقاً لأحد التقارير، فإن 41.6% من الأميركيين يعانون من نقص فيتامين (د). وقد أثبتت الدراسات، منذ فترة طويلة، وجود علاقة بين انخفاض فيتامين (د)، ومجموعة متنوعة من الأمراض الالتهابية.

 

زهرة الخليج

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