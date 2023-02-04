في اليوم العالمي للسرطان .. طبيب يوضح كيفية انتشاره في الجسم

الوكيل الإخباري- يصادف اليوم السبت 4 فبراير ، اليوم العالمي للسرطان، الذي تم تحديده للتوعية بهذا المرض الخطير .

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وفي هذا الصدد، قال الدكتور هشام الغزالي، أستاذ الأورام ومدير مركز الأبحاث بكلية طب جامعة عين شمس في مصر ، إن الخلايا الطبيعية في جسم تسير بشكل طبيعي، إلى أن تحدث بعض التطورات التي تؤدي إلى انحراف مسار هذه الخلايا، مما يؤدي إلى حدوث ورم في الجسم.



وتابع الغزالي، أن الخلايا السرطانية تنمو في وتسبب كتل في الجسم، مؤكدًا أن ذلك يحدث بسبب بعض العوامل مثل السمنة، التي تعتبر السبب الرئيسي الثاني للإصابة بالسرطان بعد التدخين، وبعض الجينات.



وأكد أستاذ الأورام، أن هناك بعض العلاجات المتوفرة لعلاج السرطان، لافتًا إلى أنه بخلاف العلاج الكيماوي والإشعاعي والهرموني والجيني والإشعاعي، يعتبر العلاج الموجه من الطرق الحديثة الفعالة للتعافي منه.



وتابع الغزالي، أن العلاج الموجه يعتمد على استهداف الخلايا السرطانية في الثدي وتحييد انتشارها إلى باقي أنحاء الجسم ومنعها من الاستمرار في النمو والتكاثر.





الكونسلتو الطبي