في اليوم العالمي للسرطان.. 5 أنواع شائعة لدى النساء

الوكيل الإخباري - تتعرض النساء لمجموعة من السرطانات، بسبب عوامل متعددة في مقدمتها الاستعداد الوراثي، والقضايا الهرمونية، والتاريخ الإنجابي، والتعرض للمواد المسرطنة.



ويمكن للتقلبات الهرمونية أثناء الدورة الشهرية وانقطاع الطمث أن تزيد من خطر الإصابة بسرطان الثدي وسرطان الرحم. كما يمكن أن تساهم الطفرات الجينية والتاريخ العائلي أيضاً في خطر الإصابة بالسرطان لدى النساء.

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وعلى الرغم من أن سرطان عنق الرحم يشكل مصدر قلق كبير، إلا أن العديد من الأورام الخبيثة الأخرى لا تزال تؤثر بشدة على صحة المرأة.



فيما يلي نلقي نظرة على أهم أنواع السرطان لدى النساء :



1. سرطان الثدي

يحدث هذا النوع من السرطان في أنسجة الثدي، وغالباً ما يبدأ في القنوات أو الغدد. ولدى سرطان الثدي أعلى نسبة إصابة بين النساء مقارنة بأنواع السرطان الأخرى. وتشمل عوامل الخطر الجنس والعمر والتاريخ العائلي والسمنة وعدم الحمل وعدم الإرضاع والطفرات الجينية. ويمكن أن يساعد الفحص باستخدام تصوير الثدي بالأشعة السينية في الكشف المبكر عن المرض.

2. سرطان القولون والمستقيم

يصيب هذا النوع من الأورام الخبيثة القولون والمستقيم. وعوامل الخطر هي التاريخ العائلي، ومرض التهاب الأمعاء، ونمط الحياة غير المستقر، والسمنة، والوجبات الغذائية الغنية باللحوم الحمراء والأطعمة المصنعة. ويمكن للفحص الطبي اكتشاف الزوائد اللحمية السابقة للتسرطن، والتي يمكن بعد ذلك إزالتها قبل أن تتحول إلى سرطانية.

3. سرطان بطانة الرحم

سرطان ينشأ في بطانة الرحم ويتأثر بالتعرض الزائد لهرمون الإستروجين. ويمكن للسمنة، ومرض السكري، وانقطاع الطمث المتأخر، وعدم إنجاب الأطفال، والاضطرابات الهرمونية غير المعالجة والعلاج ببدائل هرمون الإستروجين فقط أن تزيد من احتمال الإصابة. وتحدث معظم الحالات بعد انقطاع الطمث، ولكن المريضات اللواتي لديهن تاريخ وراثي قد يصبن به في سن أصغر بكثير، حتى قبل انقطاع الطمث.

4. سرطان المبيض

عبارة عن تكاثر غير طبيعي لخلايا المبيض، ويشمل الأورام الظهارية الناشئة من سطح المبيض، وأورام الخلايا الجرثومية من البويضات، والأورام اللحمية من الخلايا المنتجة للهرمونات. وتشمل عوامل الخطر: تاريخ العائلة المرضي والتاريخ الإنجابي. ويعد تدخين السجائر أيضاً سبباً لنوع معين من سرطانات المبيض. وتظهر معظم حالات سرطان المبيض في مرحلة متقدمة بسبب عدم الوعي بالأعراض الشائعة التي تشمل الانتفاخ وعسر الهضم والشبع المبكر.

5. سرطان الرئة

ينتج عن الانقسام غير المنضبط لخلايا الرئة غير الطبيعية، ويحدث في كثير من الأحيان بسبب تدخين السجائر. ويرتفع خطر الإصابة مع زيادة مدة التدخين وكميته، وحتى التدخين السلبي يزيد من احتمال الإصابة.

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