السبت 25-03-2023
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قواعد عامة في إتيكيت التصرف في ولائم رمضان

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السبت، 25-03-2023 04:59 م

قواعد عامة في إتيكيت التصرف في ولائم رمضان

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الوكيل الإخباري- استقبل المسلمون حول العالم شهر رمضان الفضل، شهر الخير والبركة. وفيه تكثر العلاقات والسهرات الاجتماعية.اضافة اعلان


ومن المهم في هذا الشهر الفضيل الإلتزام بقواعد إتيكت شهر رمضان. وفي الآتي قواعد عامة في إتيكيت التصرف في رمضان

• تهنئة المعارف بالشهر الفضيل عن طريق الاتصال أو الرسائل النصية أو الشبكات الاجتماعية.

• الإلتزام بالحصول على الاحتياجات الضرورية للمنزل وبدون مبالغة.

• تعتبر الحشود أمراً طبيعياً في السوق في هذا الوقت، لذلك يجب مراعاة قواعد آداب السلوك وعدم تجاوز الدور في محال البقالة

• قم بترتيب دعوة رمضانية خاصة لأصحاب المنازل ودعوة المدعوين في وقت سابق

• اختيار ملابس متواضعة ومحتشمة.

• مساعدة الأم في الشهر وعدم ارهاقها

 




 

 


 

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