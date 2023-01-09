كل ما تود معرفته عن تبييض الأسنان!

الوكيل الإخباري - لعلّ أكثر مشكلات الأسنان التي يعاني منها الأفراد هي تغير لونها إلى الأصفر أو البني وظهور بعض البقع المزعجة والتي ستشعرك بالحرج عند التحدث أو حتى التبسم؛ لذا أصبح الكثير من الأشخاص يزورون عيادات الأسنان للاستفسار عن حلول وطرق لتبييض الأسنان.

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في هذا المقال، نضع بين يديك كل ما سيهمك معرفته عن هذا الموضوع.



لقد قطع تبييض الأسنان شوطًا طويلاً في مجال تجميل الأسنان ولا يزال خيارًا جذابًا لأولئك الذين يتطلعون إلى تحسين ابتسامتهم؛ فهو أحد أكثر عمليات تجميل الأسنان شيوعًا.إذ يمكن أن يمنحك ابتسامة أكثر إشراقًا وثقة في بضع خطوات بسيطة. وهو من العلاجات التي لا تستلزم احترافية عالية ويمكن لأي طبيب أسنان القيام بها بشكل سلس وسريع. تابع القراءة.



ما المقصود بعملية تبييض الاسنان؟

تبييض الأسنان هو إجراء تجميلي بسيط نسبيًا، يتم فيه استخدام مواد كيميائية تسمى بيروكسيد الهيدروجين أو بيروكسيد الكارباميد وتعمل هذه المواد على تحلل التصبغات المتكونة على سطح الأسنان؛ وبالتالي، تفتيح لونها والحصول على لون كثر إشراقاً.

يحدث تغير لون الأسنان بسبب الاستهلاك المتكرر للقهوة أو الكحول أوالشاي أوالنيكوتين.

قبل أن يتم البدء بعملية التبييض، يجب على طبيب الأسنان الخاص بك القيام بفحصك: أي أن يقوم بتشخيص حالة الأسنان لديك والتحقق من إمكانية تفتيح لون الأسنان من خلال التنظيف بواسطة جهاز خاص.

ما هي أنواع علاجات تبييض الأسنان؟

يوجد نوعان من أنواع تبييض الأسنان وهما كالتالي:

تبييض الأسنان المنزلي بالقوالب (Trays whitening teeth): ويكون فعّالاً لتبييض جميع الأسنان.

تبييض الأسنان الداخليّ (Internal bleaching): وهو مخصص فقط لتبييض سن معين بعد القيام بعملية سحب العصب منه.



ما هي طرق تبييض الأسنان الموجودة؟

هناك خياران أساسيان لعملية تبييض الأسنان وهما التبييض المنزلي أو في عيادة طب الأسنان.



1. تبييض الاسنان المنزلي

يعتبر تبييض الأسنان أبسط إجراء يتم القيام به من أجل تبييض الأسنان، حيث يقوم المرضى بشراء منتجات تبييض الأسنان المتاحة تجاريًا واستخدامها بأنفسهم. ومع ذلك، ينصح معظم أطباء الأسنان بعدم شراء منتجات التبييض من دون الرجوع لطبيب الأسنان فهو الشخص الوحيد الذي يعرف ما هو أفضل منتج يناسب أسنانك. فهناك العديد من مواد التبييض المتوفرة في السوق والتي تحقق نتائج ضعيفة. وأيضاً، يمكن أن تتسبب منتجات التبييض والتي تحتوي على مواد كيميائية ضارة بجرعات كبيرة في أضرار جسيمة إذا استخدمها المريض دون استشارة طبية.

ملاحظة/ قبل البدء بعلاج تبييض الأسنان، يجب علاج تسوسات الأسنان الموجودة؛ تجنباً الشعور بالألم خلال عملية التبييض، حيث أن المحلول المستخدم في التبييض يُمكن أن يصل عبر المناطق التالفة إلى الأجزاء الداخلية من الأسنان وتُصبح أكثر حساسية.



2. تبييض الأسنان عند طبيب الأسنان

في المقابل ، فإن مواد تبييض الأسنان التي يوصي بها طبيب الأسنان تضمن علاجًا فعالًا وصديقًا للأسنان. لذلك يجب أن يتم التبييض دائمًا من خلال عيادات طب الأسنان المتخصصة. ويمكن إجراء هذا العلاج إما في منزل المريض (التبييض المنزلي) أو في عيادة طب الأسنان (التبييض في العيادة).



لماذا يرغب الكثير بالحصول على علاج تبييض الأسنان؟

لعلّ أول ما يلفتك في الشخص الذي أمامك هي إبتسامته، فأصبح من الضروري جداً الاهتمام بمظهر اللثة والأسنان من أجل الحصول على مظهر جذّاب وملفت.

ويعزى الكثير من الأشخاص السبب في رغبتهم في الحصول على جلسات تبييض الأسنان هو شعورهم بأنهم أكثر جاذبية وأصغر سناً مع أسنان بيضاء ناصعة.



كم مرة يمكنك الحصول على جلسات تبييض الأسنان؟

يجب على المرضى بالتأكيد الانتظار لمدة عام واحد على الأقل قبل الخضوع لجلسات تبييض أسنان جديدة، بالإضافة إلى ضرورة طلب المشورة من طبيب الأسنان الخاص بك؛ فهو يستطيع تحديد ما إذا كانت الأسنان واللثة الخاصة بك صحية بما يكفي لمزيد من التبييض.

ملاحظة/ لا يوجد فرق بين استخدامك لإجراء "التبييض المنزلي" أو "التبييض في العيادة" عند طبيب الأسنان. إذ أن القيام بعمليات تبييض الأسنان بشكل متكرر، يؤدي إلى إتلاف طبقة المينا.



ما الذي يؤثر على تكلفة تبييض الأسنان؟

تعتمد تكلفة تبييض الأسنان على الطريقة التي يختارها المريض ومقدار الجهد المبذول في عملية التبييض بالإضافة إلى معدل تسعيرة علاجات الأسنان في منطقتك.



كلما زاد عدد الأسنان التي يبيضها المريض وزادت كمية التصبغات الموجودة على سطح الأسنان، كلما زاد سعرها. لذلك، يختار العديد من المرضى تبييض الأسنان الأمامية المرئية فقط.



عادةً ما يكون العلاج لدى طبيب الأسنان في عيادته الخاصة أكثر تكلفة من "التبييض المنزلي".

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ما هي سلبيات تبييض الأسنان؟

هناك عدة آثار جانبية لعملية تبييض الأسنان وتشمل:

الإصابة بحساسية الأسنان: من المرجح أن تسبب منتجات تبييض الأسنان التي تحتوي على نسبة عالية من بيروكسيد الهيدروجين حساسية الأسنان، حيث يؤثر هذا المكون على الطبقة الخارجية الواقية للأسنان ،وبالتالي الشعور بالألم عند تناول الأطعمة والمشروبات المختلفة.



ظهور مشكلة تقرحات وتهيجات اللثة: عادة ما يكون هذا الضرر قصير الأجل، خاصة للأشخاص الذين يعانون من حساسية تجاه المواد المستخدمة في التبييض.



القضاء على البكتيريا النافعة في الفم: يستخدم بعض الأشخاص غسول تبييض الأسنان في محاولة لتحسين لون أسنانهم، لكن هذه ليست فكرة جيدة؛ فهذا الغسول يزيل البكتيريا الجيدة من فمك على المدى الطويل.



يُمنع القيام بعلاج تبييض الأسنان خلال فترة الحمل: قد تؤثر المواد المستخدمة في تبييض الأسنان على تطور الجنين ونموه، وبما أن هذا العلاج تجميلي، ينبغي تأجيله إلى بعد الولادة.



ضعف طبقة المينا: يمكن أن يؤدي تبييض الأسنان إلى ضعف شديد في مينا الأسنان. هذا يجعل من السهل على البكتيريا أن تنمو وتشكل تجاويف في الأسنان.



كيف يمكن التقليل من أضرار تبييض الأسنان؟

للحفاظ على صحة أسنانك ومنع حساسية الأسنان ، استخدم معجون أسنان يحتوي على الفلورايد.



يساعد تفريش أسنانك مرتين يوميًا في الحفاظ على أسنانك صحية وخالية من التسوسات والبكتيريا.



حاول استخدام نسبة قليلة من بيروكسيد الهيدروجين على الرغم من أن هذا سيؤدي لانخفاض فعالية عملية تبييض الأسنان، ولكنه حتماً سيضمن الحفاظ على صحتها.



تجنب تناول المشروبات الباردة أو الساخنة، حيث أن الأسنان يمكن أن تتحسس من البرودة الشديدة أو الحرارة المرتفعة.



من المهم التحقق من المكونات الموجودة في مواد تبييض الأسنان والتأكد من أنها آمنة لأسنانك ولثتك. يمكن لطبيب الأسنان مساعدتك في العثور على أفضل طريقة لتبييض أسنانك.