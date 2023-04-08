كم نحتاج أن ننام يومياً حتى نتخلص من الأمراض؟

الوكيل الإخباري-

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نشرت مجلة The Journal of Neuroscience مقالاً علمياً عن التغيرات المهمة التي تحصل في الدماغ بعد ليلة من دون نوم، ما يشير إلى تأثير قلة النوم في الدماغ، ويؤكد الباحثون أن التغيرات الحاصلة في الدماغ بعد ليلة من دون نوم تعادل التغيرات التي تحصل خلال 1-2 سنة من شيخوخة الإنسان ولكن هذه التغيرات تختفي بعد ليلة نوم جيدة، وفق روسيا اليوم.ودرس الباحثون تغيرات في دماغ 134 شخصاً قسموا وفق مدة النوم ولم يناموا مطلقاً.واتضح لهم أن «الشيخوخة» ظهرت لدى الذين لم يناموا أبداً، وأن هذه التغيرات اختفت بعد نومهم 10 ساعات. وتحدث اضطرابات النوم لدى الأشخاص المصابين بأمراض عصبية واضطرابات عقلية. لأن قلة النوم لا تؤثر فقط في الدماغ، بل تؤثر أيضاً في الأعضاء والأنظمة الأخرى: القلب والأوعية الدموية، والمناعة، والجهاز التنفسي، والغدد الصماء. كما أن الحرمان من النوم المزمن قد يؤدي إلى ارتفاع مستوى ضغط الدم والكوليسترول وزيادة خطر الإصابة بالنوع الثاني من مرض السكري والسمنة. عموماً من الصعب تسمية شيء في أجسامنا لا يتأثر بالنوم.أما عدد ساعات النوم التي يحتاجها الإنسان فهي كالتالي:* من 4 أشهر إلى سنة - 12-16 ساعة* من سنتين إلى 5 سنوات: 11-14 ساعة* من 5 إلى 12 سنة: 10-13 ساعة* من 12 إلى 18 سنة 9-12 ساعة* من 12 حتى 18 سنة 8-10 ساعات* البالغون فوق 18: 7-9 ساعات.

عكاظ