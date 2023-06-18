كيف تشير آلام القدم الى ارتفاع مستوى الكوليسترول في الدم ؟

الوكيل الإخباري- ارتفاع معدلات الكوليسترول الضار في الجسم، يرتبط ارتباطًا وثيقًا بزيادة خطر الإصابة بأمراض قلبية، لذا فالحمية الغذائية وأساليب التغذية السليمة هي مفتاح رحلة علاج أمراض القلب.



نستعرض في السطور التالية، الإجابة عن تساؤل، هل ارتفاع نسبة الكوليسترول الضار في الجسم يسبب ألمًا في القدمين أم لا؟

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هل ارتفاع الكوليسترول يسبب ألمًا في القدم؟



قال الدكتور ياسر النحاس، استشاري أمراض القلب والأوعية الدموية في مصر ، إن ارتفاع نسب ومستويات الكوليسترول الضار في الجسم، ينتج عنه ألمًا في القدم، لأنه يسبب ترسبات داخل الأوعية الدموية، موضحًا أنه يسبب ضييق في الأوعية ما يعيق تدفق الدم بشكل طبيعي إلى القدمين، ويؤدي إلى الشعور بألم حاد في القدم.



نصائح لخفض الكوليسترول الضار

وقدم استشاري أمراض القلب والأوعية الدموية، عدة نصائح لخفض معدلات الكوليسترول الضار في الجسم، وهي كالآتي:



- تقليل نسب الملح في الطعام بقدر الإمكان.



- تناول كميات محدودة من الأطعمة التي تحتوي على نشويات.



- عدم تناول اللحوم الحمراء بقدر الإمكان، يفضل تناول الأسماك.



- عدم شرب الحليب كامل الدسم، يفضل خالي الدسم.

- ممارسة الرياضة، مثل المشي لمدة تصل إلى ساعة يوميًا.



- الحرص على تناول الخضروات بمختلف أنواعها.



- منع تناول المعجنات.



- الابتعاد عن التدخين، لأنه يسبب لزوجة في الدم.



- الحرص على تناول الشاي الأخضر والينسون والمرمرية والقرفة والزنجبيل.



- تناول الشوفان والبقوليات.



- يفضل تناول الفواكه التي تحتوي على ألياف غذائية، مثل التفاح.



- الحرص على تناول الثوم، لأنه من أكثر الأطعمة التي تسبب انخفاض لمستويات الكوليسترول الضار، ومفيد لعضلة القلب.



وشدد النحاس، على ضرورة المتابعة الدورية لدى الطبيب المتخصص من آن لآخر، للاطمئنان على الصحة العامة، ونسب الكوليسترول من خلال إجراء تحاليل الدم المطلوبة.







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