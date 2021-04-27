كيف يعتني مريض الكلى بصحته خلال شهر رمضان؟

الوكيل الاخباري - يحتاج المصابون بأمراض مزمنة، ومن بينهم مرضى الكلى، إلى عناية خاصة بصحتهم خلال شهر رمضان.

اضافة اعلان



ومن هذا المنطلق وجهت وزارة الصحة المصرية مجموعة من النصائح لمرضى الكلى للالتزام بها خلال شهر الصوم.



ونصحت الوزارة مريض الكلى الاهتمام بشرب السوائل غير السكرية وتناول الفواكه والخضروات الطازجة.

وحذرت وزارة الصحة مرضى الكلى من التغافل عن شرب الماء خلال الفترة بين الإفطار والسحور.



وحثت مرضى الكلى على استشارة الطبيب الخاص بشأن كمية السوائل التي ينبغي شربها خلال ساعات الإفطار.



وأشارت إلى أن مرضى الكلى هم من أكثر الفئات عرضة لمخاطر الصيام الأمر الذي يستدعي استشارة الطبيب المعالج.

سبوتنيك