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الأحد، 23-07-2023 03:55 م

كيف يقضي مرضى الإكزيما الصيف بأمان؟

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الوكيل الإخباري- يشكل فصل الصيف مصدر إزعاج لمرضى الإكزيما، لأن مع ارتفاع درجة حرارة الطقس وزيادة التعرق يتعرض الجلد للجفاف ويصاب بالتهابات مثيرة للحكة.

نستعرض في التقرير التالي، نصائح لمرضى الإكزيما في الصيف، وفقًا لموقع "The National Eczema Association".

نصائح لمرضى الإكزيما في الصيف
1- يجب على مرضى الإكزيما الاهتمام بشرب كمية وفيرة من الماء على مدار اليوم، لا تقل عن لترين ونصف، للحفاظ على ترطيب البشرة وحمايتها من الجفاف.

2- من الضروري أن يحتفظ مرضى الإكزيما بالأدوية الموضعية، مثل الكريمات والمراهم، في الثلاجة، لأنها تصبح أكثر فعالية في تهدئة التهاب الجلد عندما تكون باردة.

3- يتعين على مرضى الإكزيما الاستحمام فورًا بعد السباحة في المسبح أو البحر، لتنظيف الجلد من آثار الكلور أو الملح، اللذين يهددان البشرة الحساسة بالتهيج.

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4- يحتاج مرضى الإكزيما إلى ارتداء ملابس قطنية فضفاضة وخفيفة في الصيف، لأن القطع الضيقة المصنوعة من البوليستر تحفز البشرة على إفراز المزيد من العرق.

5- لا بد أن تكون ملابس مرضى الإكزيما ذات أكمام طويلة، خاصةً عند الخروج من المنزل صباحًا، لحماية البشرة من الأشعة فوق البنفسجية المنبعثة من الشمس.

6- ينبغي على مرضى الإكزيما الحصول على حمامٍ بارد فور العودة إلى المنزل، للتخلص من آثار العرق.

7- يمكن لمرضى الإكزيما التغلب على الأعراض عن طريق ملء حوض الاستحمام بالماء الفاتر وإضافة قطرات من زيت جوز الهند أو ملعقة من صودا الخبز إليه والجلوس فيه.

8- يستطيع مرضى الإكزيما الحفاظ على ترطيب الجسم، لا سيما الجلد، وتبريده، عن طريق تناول الأطعمة الغنية بالماء، مثل البطيخ والشمام والخيار.

9- لا غنى عن استعمال مرضى الإكزيما الكريمات المرطبة المناسبة لنوع البشرة في الصيف، لمنح الجلد الترطيب اللازم وحمايته من الإصابة بالجفاف.

10- النظام الغذائي لمرضى الإكزيما في الصيف يجب أن يكون خاليًا تمامًا من الأطعمة والمشروبات السكرية، مثل الحلوى والمشروبات الغازية والمعجنات.

11- ينصح أطباء الجلدية مرضى الإكزيما بالبقاء في الظل قدر الإمكان عند الخروج من المنزل صباحًا، مع ضرورة الجلوس في الأماكن المكيفة أو جيدة التهوية.

12- دهن البشرة بالكريم الواقي للشمس من الإجراءات الهامة لمرضى الإكزيما، لتجنب أضرار الأشعة فوق البنفسجية، بشرط أن يكون معامل حمايته أكثر من 50%.

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الكونسلتو الطبي

 




 

 


 

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