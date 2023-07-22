نصائح للحد من أعراض دوار البحر

الوكيل الإخباري- مع حلول فصل الصيف قد يعاني بعض الأشخاص من الإصابة بدوار البحر، مما يتسبب في اختلال التوازن وعدم القدرة على التعايش مع الأنشطة الحياتية، وبالتالي يتطلب ذلك استشارة الطبيب المختص، خاصة إذا استرت الأعراض لفترة طويلة.

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نستعرض في التقرير التالي كل ما يتعلق بدوار البحر وكيفية السيطرة عليه.



أعراض دوار البحر



قال الدكتور حمادة شريف، معاون رئيس هيئة الدواء في مصر ، إن دوار البحر يتم اكتشافه بعد ظهور عدة أعراض عن ركوب أي وسائل مواصلات خاصة السفن والمراكب، حيث تتضح في:



- الشعور بالغثيان.

- القيء.

- الدوخة.

- اضطرابات الجهاز الهضمي.

- الصداع.



نصائح تجنبك دوار البحر



وأضاف أنه في حالة الشكوى من دوار الحركة عند ركوب أي وسيلة مواصلات يجب اتباع الإرشادات الآتية:



- استخدام المقعد الأمامي إن أمكن.

- عدم قراءة الكتب أو الصحف.

- تجنب استعمال الهاتف لفترة طويلة.

- راحة الرأس على المقعد وتجنب الحركة المفرطة والنظر خارج نافذة العربة.

- غلق العينين وتنفس الهواء النقي ببطء.

-التوقف أثناء الرحلات الطويلة البرية للحصول على بعض الهواء النقي، لشرب الماء أو المشي.

-مضغ العلكة يقلل من الدوار.

-تناول وجبات خفيفة.

-الإفراط في شرب الماء،

- الحد من المشروبات الغنية بالكافيين.

- تناول بعض الأدوية وذلك تحت إشراف الطبيب المختص مما يقلل من أعراض دوار البحر.

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