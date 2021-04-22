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الخميس، 22-04-2021 01:00 م

لا تهمل بقع التعفّن.. إليك الأضرار التي ستُلحقها بصحة أسرتك

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الوكيل الاخباري - كثيراً ما تنمو بقع التعفّن الأسود في أماكن عدة بمنزلك لأسباب مختلفة أبرزها الرطوبة. ومن المهم أن تتخلّص منها وتعمل على تنظيفها بين الحين والآخر، لأنها إذا تُركت قد تُسبّب مع مرور الوقت العديد من المشاكل الصحية لك ولأفراد أسرتك.

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ومن أبرز هذه المشاكل الربو، أوجاع الرأس، الاكتئاب، الحساسية، التهابات الجلد، الشعور بالتعب الدائم، فضلاً عن الغثيان.

ومن أجل تنظيف وإزالة هذه البقع، من الضروري أن تتبع هذه الخطوات:
- ضع الكمّامة على أنفك وفمك والقفّازات في يديك ونظّارات الحماية على عينيك.

- قبل التنظيف، أخرج كل محتويات الغرفة وضعها في مكان آخر.

- لا تشغّل أجهزة التهوئة.

- بعد الانتهاء من عملية التنظيف، اتلف القفّازات والكمّامة في سلة المهملات ونظّف النظّارات جيداً.

- أخيراً، يجب تهوئة المكان. وهكذا تتخلص من أضرار الفطريات التي تشكّل العفن، وتحمي صحة أفراد اسرتك منها.

 

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