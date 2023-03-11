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السبت، 11-03-2023 04:53 م

لحماية العين مع التقدم بالعمر .. تعرف على حمية اشارات المرور

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الوكيل الإخباري-مع تقدم العمر، يزداد خطر الإصابة بأمراض الضمور البقعي المهددة لحاسة الإبصار، مثل الجلوكوما "المياه الزرقاء" وإعتاد عدسة العين "المياه البيضاء".

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ولكي يتجنب كبار السن الإصابة بالتنكس البقعي، ينصح خبراء التغذية باتباع نظام غذائي، يعرف باسم "حمية إشارات المرور"، تعتمد على تناول الأطعمة الحمراء والصفراء والخضراء، وفقًا لموقع "Express".

حمية إشارات المرور للعين

 

 1- أطعمة حمراء مفيدة للعين
وحدد خبراء التغذية الأطعمة الحمراء المفيدة لصحة العين في المأكولات التالية:
- الفلفل الأحمر.
- الطماطم.
- الفراولة.
- التوت.
- اللحوم الحمراء، يشترط تناولها باعتدال.


2- أطعمة صفراء وبرتقالية مفيدة للعين
بينما الأطعمة التي يتراوح لونها بين الأصفر والبرتقالي، تشمل:
- الليمون.
- البرتقال.
- الجريب فروت.
- السلمون.
- الجزر.
- المشمش.
- البطاطا الحلوة.
- الشمام.


3- أطعمة خضراء مفيدة للعين
ويجب أن تكون الأطعمة الخضراء جزءًا أساسيًا من هذا النظام الغذائي، أبرزها:
- الخس.
- السبانخ.
- البروكلي.
- البازلاء.
- الأفوكادو.

وأكد الخبراء أن هذه الحمية تمد الجسم بمجموعة هامة من العناصر الغذائية التي تحتاجها العين، للوقاية من أمراض التنكس البقعي، منها:
- فيتامين سي: يمنع أو يؤخر إعتام عدسة العين والضمور البقعي.
- الزنك: يعزز صحة العين.
- البيتا كاروتين: يحوله الجسم إلى فيتامين أ الضروري لصحة العين.
- أحماض أوميجا 3: تحافظ على ترطيب العين وتحميها من الإصابة بالجفاف.
- اللوتين: يحسن حاسة الإبصار.
- الزياكسانثين: يحد من الإصابة بالجلوكوما.

 

الكونسلتو الطبي

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