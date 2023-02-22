حسب نوع الدموع.. إليك فوائد البكاء للعين

الوكيل الإخباري- لا يعد البكاء وسيلة للتعبير عن مشاعر الحزن فقط، بل ثبت أن الدموع تمثل أهمية كبيرة لصحة العين، حيث تقدم لها مجموعة مذهلة من الفوائد.





نستعرض في التقرير التالي، أنواع الدموع وفوائد البكاء للعين، وفقًا لموقع "All About vision".

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أنواع الدموع

تنقسم دموع العين إلى 3 أنواع، هم:

1- الدموع الأساسية

هي الدموع التي تفرز من العين عند الرمش، وتتميز باحتوائها على خصائص مضادة للميكروبات.



2- الدموع العاطفية

تفرز من العين، استجابة لمجموعة من المشاعر، مثل الحزن والاكتئاب والخوف والسعادة، وتحتوي على نسبة عالية من هرمون الكورتيزول.



3- الدموع الانعكاسية

عندما تتأثر العين بالعوامل خارجية، مثل الأتربة والغبار والهواء البارد وتقطيع البصل، تفرز هذا النوع من الدموع، لتنظيفها.



فوائد البكاء للعين

1- تعزيز صحة العين

يلعب البكاء دورًا كبيرًا في تعزيز صحة العين وتغذيتها، بالإضافة إلى الحماية الكبيرة التي يوفرها لسطحها الخارجي، حيثما تتواجد القرنية.



2- تنظيف العين

يساعد البكاء على تنظيف العين من الشوائب والمهيجات، مثل الأتربة والغبار وحبوب اللقاح والرموش، كما يقلل من خطر إصابتها بالالتهابات البكتيرية، مثل التهاب الملتحمة الجرثومي، بفضل الخصائص المضادة للبكتيريا التي تتميز بها الدموع.



3- ترطيب العين

يساهم البكاء في تقليل خطر الإصابة بمتلازمة العين الجافة، لأن الدموع تعمل على إمداد العينين بالترطيب اللازم، وفي حالة إفرازها بمعدل أقل من الطبيعي، تظهر بعض الأعراض المزعجة، منها:



- حرقة العين.

- عدم وضوح الرؤية.

- حساسية الضوء.

- الشعور بوجود شيء داخل العين.



الكونسلتو الطبي

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