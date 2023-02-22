الأربعاء 22-02-2023
الوكيل الاخباري

706 ملايين دينار حولها أردنيون عبر غرفة التقاص الآلي الشهر الماضي

ارتفاع عدد شهداء نابلس إلى 6

الزراعة عن الكلاب الضالة: دورنا بيطري صحي فقط

تدريب أكثر من 17 ألف مشارك من خلال برنامج أنا أشارك

الملك يستقبل رئيس مجلس الشيوخ الكندي

تحذير أمني بشأن مكالمات دولية مجهولة المصدر

الصليب الأحمر يعرض وساطته لإتمام عملية تبادل أسرى بين روسيا وأوكرانيا

توقع وصول كيلو لحم الخاروف البلدي خلال رمضان من 10-11 ديناراً والمستورد من 7 -8 دنانير

الأردن ورواندا يوقعان اتفاقية إعفاء من التأشيرة لحاملي جوازات سفر

قرار من وزارة التعليم العالي بشأن الجامعات

الأربعاء، 22-02-2023 02:36 م

حسب نوع الدموع.. إليك فوائد البكاء للعين

2023_2_21_21_51_27_314


الوكيل الإخباري- لا يعد البكاء وسيلة للتعبير عن مشاعر الحزن فقط، بل ثبت أن الدموع تمثل أهمية كبيرة لصحة العين، حيث تقدم لها مجموعة مذهلة من الفوائد.


نستعرض في التقرير التالي، أنواع الدموع وفوائد البكاء للعين، وفقًا لموقع "All About vision".

اضافة اعلان


أنواع الدموع
تنقسم دموع العين إلى 3 أنواع، هم:
1- الدموع الأساسية
هي الدموع التي تفرز من العين عند الرمش، وتتميز باحتوائها على خصائص مضادة للميكروبات.


2- الدموع العاطفية
تفرز من العين، استجابة لمجموعة من المشاعر، مثل الحزن والاكتئاب والخوف والسعادة، وتحتوي على نسبة عالية من هرمون الكورتيزول.


3- الدموع الانعكاسية
عندما تتأثر العين بالعوامل خارجية، مثل الأتربة والغبار والهواء البارد وتقطيع البصل، تفرز هذا النوع من الدموع، لتنظيفها.


فوائد البكاء للعين
1- تعزيز صحة العين
يلعب البكاء دورًا كبيرًا في تعزيز صحة العين وتغذيتها، بالإضافة إلى الحماية الكبيرة التي يوفرها لسطحها الخارجي، حيثما تتواجد القرنية.


2- تنظيف العين
يساعد البكاء على تنظيف العين من الشوائب والمهيجات، مثل الأتربة والغبار وحبوب اللقاح والرموش، كما يقلل من خطر إصابتها بالالتهابات البكتيرية، مثل التهاب الملتحمة الجرثومي، بفضل الخصائص المضادة للبكتيريا التي تتميز بها الدموع.


3- ترطيب العين
يساهم البكاء في تقليل خطر الإصابة بمتلازمة العين الجافة، لأن الدموع تعمل على إمداد العينين بالترطيب اللازم، وفي حالة إفرازها بمعدل أقل من الطبيعي، تظهر بعض الأعراض المزعجة، منها:


- حرقة العين.
- عدم وضوح الرؤية.
- حساسية الضوء.
- الشعور بوجود شيء داخل العين.

 

 

الكونسلتو الطبي 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
2023_2_21_22_26_40_406

طريقة سليمة لتنظيف أعضاء الجسم

tbl_articles_article_22697_50279b33edf-9a01-45f4-9c03-705a26569a09

اعراض تشير الى التهاب ما بعد الحقن .. ومتى تستدعي زيارة الطبيب ؟

2021_2_11_2_20_59_956

احذر الإفطار على هذه الأطعمة .. تجعلك جائعًا طوال اليوم

2023_1_22_20_23_43_121

اليوم العالمي لالتهاب الدماغ .. وطبيب يحذر من خطر اصابة الأطفال

image

هل يمكن لبخاخ جديد للأنف أن يقضي على الصداع النصفي؟

eco_friendly_home

5 أشياء ليست صديقة للبيئة

أخبار متعلقة
1634425650_749_28674___

ضغط العين .. الأسباب والأعراض والعلاج

هل-يعود-الحول-الوحشي-بعد-العملية؟

هل يعود الحول بعد العملية الجراحية؟

222

علامة تحذير من مرض.. ماذا يعني ظهور "هلال" في العين ؟

619b79fb423604054e301de2

أطعمة مفيدة يمكنها تحسين صحة العين و"درء" الالتهابات

tbl_articles_article_20357_5639c1246d5-3db0-480f-8778-f910865bdb6c

اوميغا3 وصحة العيون .. أبرز ما يجب معرفته