هل البيض مضر لمرضى النقرس؟

الوكيل الاخباري- يتساءل بعض المصابين بمرض النقرس عن إمكانية إدراج البيض في النظام الغذائي اليومي، خوفًا من أن يكون له تأثيرات سلبية على حالتهم الصحية.

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هل يمكن لمرضى النقرس تناول البيض؟



في هذا الصدد، قالت الدكتورة نهلة عبد الوهاب، استشاري البكتيريا والمناعة والتغذية العلاجية، إن البيض من مصادر البروتين الحيواني الآمنة والمفيدة لمرضى النقرس.

وأضافت عبد الوهاب أن البيض لا يتسبب في ارتفاع حمض اليوريك بالدم عند مرضى النقرس، ويرجع السبب إلى احتوائه على نسبة منخفضة من البيورينات.



ومع ذلك، أوصت استشاري التغذية العلاجية بتناول البيض بكمية معتدلة، لأن الإفراط فيه يتسبب في استهلاك المزيد من البيورينات، ومن ثم ارتفاع حمض اليوريك بالدم.



وأوضحت أن الكمية المسموحة من البيض لمرضى النقرس في اليوم يجب ألا تزيد عن 3 بيضات، لضمان الاستفادة من قيمته الغذائية العالية دون استشارة الأعراض.



وأشارت نهلة إلى ضرورة أن يكون النظام الغذائي اليومي لمرضى النقرس خاليًا تمامًا من اللحوم الحمراء والبقوليات والمكسرات والكبدة والسلمون، لأن هذه الأطعمة تزيد من التهاب وتورم مفصل إصبع القدم الكبير.