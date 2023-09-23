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السبت، 23-09-2023 01:08 م

خبير تغذية يحذر من خطأ قاتل في وجبات كبار السن

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الوكيل الإخباري - حذر خبير تغذية روسي من أن النظام الغذائي غير كامل القيمة الغذائية هو الخطأ الرئيسي في تغذية كبار السن، ما قد يؤثر على صحتهم بشكل كبير.

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وفقا للدكتور ميخائيل غينزبورغ: "غالبا ما يتبع كبار السن نظاما غذائيا يفتقر إلى الفواكه والأسماك والجبن الذي يعتبر مصدرا مهما للكالسيوم".

 

وبحسب ما نقلت عنه وسائل الإعلام الروسية، قال خبير التغذية: "هناك مصطلح - سوء التغذية، أي عدم تناول كمية كافية من العناصر الغذائية الحيوية المغذية. وهذا الأمر يؤدي بطبيعة الحال إلى قصر متوسط العمر المتوقع، ويزيد من احتمال الإصابة بأمراض مختلفة"، ما قد يؤدي للوفاة.

 

وأكد غينزبورغ أن التغذية الجيدة المتكاملة ضرورية للحفاظ على الصحة في مرحلة الشيخوخة.


وأضاف أنه من الضروري لكبار السن شرب كوبين من منتجات الحليب المخمرة يوميا. وبالإضافة إلى ذلك يجب تناول نوعين من الفاكهة يوميا، وتناول 5 أطباق من البقول وثلاثة من الأسماك الدهنية في الأسبوع.

 

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