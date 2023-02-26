4 أنواع للاكتئاب- أيهم أكثر خطورة؟

الوكيل الإخباري- يعد الاكتئاب من الاضطرابات النفسية الشائعة حول العالم، قلما يعرف البعض أن أعراضه وطريقة علاجه تختلفان من مريض لآخر، حسب النوع.



في التقرير التالي، نستعرض أنواع الاكتئاب، وفقًا لموقع "WebMD".



أنواع الاكتئاب

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1- الاكتئاب الشديد

يستمر هذا النوع من الاكتئاب لمدة أسبوع، يعاني المريض خلاله من مجموعة أعراض مزعجة، مثل فقدان أو زيادة الوزن وعدم القدرة على النوم والتعب والقلق والتوتر وقلة الاهتمام بالأنشطة اليومية وضعف التركيز.



2- الاكتئاب المستمر

إذا ظل المريض مصابًا بالاكتئاب لمدة عامين أو أكثر، فهذا يعني أنه يعاني من الاكتئاب المستمر، خاصةً إذا كان يشعر بانخفاض الطاقة وتغير الشهية واليأس، بالإضافة إلى اضطرابات النوم.



3- الاكتئاب الموسمي

عادةً ما نصاب بهذا النوع من الاكتئاب مع تغير الفصول، تحديدًا في فصل الشتاء، ويرجع السبب إلى نقص فيتامين د بالجسم، مما يؤدي إلى تقلب المزاج والشعور بالقلق والتوتر.



ويتمثل العلاج في التعرض لأشعة الشمس يوميًا لمدة تتراوح من 15 إلى 30 دقيقة، إلى جانب تناول مضادات الاكتئاب تحت إشراف الطبيب في الحالات الشديدة.



4- اكتئاب ما بعد الولادة

تتعرض بعض النساء لاكتئاب شديد بعد الولادة بعدة أسابيع أو أشهر، وتشمل أعراضه "البكاء والقلق والتوتر"، ويمكن علاجه بتناول مضادات الاكتئاب تحت إشراف الطبيب، مع ضرورة حصول الأم على الدعم المعنوي من المحيطين بها، لا سيما الزوج.



الكونسلتو الطبي

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