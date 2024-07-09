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الثلاثاء، 09-07-2024 01:17 م

لماذا يعد الشاي أفضل مشروب لصحة القلب؟

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الوكيل الإخباري- لا يتوقف الشاي على أنه مشروب لذيذ، يستمتع به الملايين من عشاقه، لكن له فوائد صحية مذهلة خاصة على صحة القلب إذا تم تناوله لسنوات عديدة.

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ووجد تحليل أجرته جامعة نيو ساوث ويلز في أستراليا أن البالغين الذين يستهلكون كميات كبيرة من الشاي على المدى الطويل، لديهم خطر أقل بنسبة 19% من المتوسط للوفاة بسبب أمراض القلب.


كما تقلل القهوة من خطر الإصابة بأمراض القلب، ولكن بالنسبة للرجال فقط، في حين تزيد المشروبات الغازية من الخطر وفقًا لصحيفة "ذا صن".


وراجع فريق البحث 20 دراسة سابقة حول العلاقة بين أمراض القلب واستهلاك المشروبات الشعبية على المدى الطويل.


وقالت الدكتورة كاري روكستون، اختصاصية التغذية في اللجنة الاستشارية للشاي: "تظهر نتائج هذه الدراسة أن الشاي يأتي في المرتبة الأولى لحماية قلوبنا".
وتجد الدراسات "بانتظام" أن مادة البوليفينول المعززة للصحة الموجودة في أوراق الشاي لها مجموعة من الفوائد، وتعمل كمضادات للأكسدة، حيث تزيل الجزيئات الضارة في الدم وتمنع تلف الخلايا وتقلل من التوتر وتحسن عملية التمثيل الغذائي.


ويقال أيضًا إن الشاي يقلل من خطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2 وبعض أنواع السرطان، ويساعد في إنقاص الوزن.


وأضافت روكستون: "وجدنا أن كل كوب إضافي من الشاي يوميًا يقلل من خطر الوفاة بسبب أمراض القلب والأوعية الدموية بنسبة 4%، وأظهرنا فوائد بدء عادة شرب الشاي على المدى الطويل من مرحلة البلوغ المبكر أو حتى الطفولة".

 

شرب الشاي بانتظام يمكن أن يخفض من تراكم الكالسيوم في الأوعية الدموية، مما يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب ويساعد في تحسين وظائف الأوعية الدموية حيث تساعد مضادات الأكسدة الموجودة في الشاي في تحسين مرونة الأوعية الدموية، مما يعزز تدفق الدم ويقلل من ضغط الدم. كما يسهم في خفض مستويات الكوليسترول الضار (LDL) في الدم، مما يقلل من خطر تصلب الشرايين. ويقي من السكتة الدماغية بفضل تأثيره في خفض ضغط الدم وتحسين صحة الأوعية الدموية.

 

البيان

 




 

 


 

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