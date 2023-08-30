لن تتوقعها.. أضرار عدم تنظيف الأسنان قبل النوم

الوكيل الاخباري- يكتفي بعض الأشخاص بغسل أسنانهم بالفرشاة والمعجون في الصباح فقط، دون الانتباه أن عدم تنظيفها قبل النوم له تأثيرات سلبية على صحتهم.



أضرار عدم غسل الأسنان قبل النوم

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خلال ساعات النهار، يزداد مستوى اللعاب في الفم، لتحييد الأحماض الموجود في الطعام، ومنعها من الإضرار بطبقة المينا التي تغلف سطح الأسنان من الخارج.



بينما في الليل، ينخفض إنتاج الغدد اللعابية للعاب، فإذا لم يتم تنظيف الأسنان بالفرشاة والمعجون قبل الخلود إلى النوم، تتكاثر البكتيريا في الفم، مما يؤدي إلى:



- الإصابة بتسوس الأسنان.



- الإصابة بأمراض اللثة.



- انبعاث رائحة كريهة من الفم.



علاوة على ذلك، قد يشكل عدم تنظيف الأسنان ليلًا خطرًا كبيرًا على صحة القلب والأوعية الدموية، لأن البكتيريا الفموية قد تنتقل إلى الصمامات عبر مجرى الدم.



وقد تتعرض صحة مرضى السكري إلى الخطر، إذا لم يقوموا بتنظيف أسنانهم ليلًا، لأن أمراض اللثة الناتجة عن هذه العادة الخاطئة تتسبب في إتلاف آليات الدفاع الطبيعية في الجسم، مما يؤدي إلى حدوث ردود فعل، تسفر عن ارتفاع سكر الدم بشكل حاد.