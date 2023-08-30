الأربعاء 30-08-2023
الوكيل الاخباري

تشكيلات اكاديمية في جامعة اليرموك – أسماء

توجيهات من رئيس الوزراء بشر الخصاونة

أسعار جديدة للذهب في الأردن الأربعاء

الأمن: ضبط مُطلق النار في حفل زفاف بمعان

وفاة شاب يوم عرسه في معان إثر عيار ناري بالخطأ

الأرصاد: ارتفاع آخر على درجات الحرارة في المملكة نهاية الأسبوع

الملك يزور قيادة قوات الدرك - صور

5 دنانير سعر كيلو ورق الدوالي في السوق المركزي

الخصاونة يوجه بتحسين خدمات التَّزويد المائي في محطَّة إيل بمعان

مناشدة بالبحث عن طفل مفقود في الزرقاء

الأربعاء، 30-08-2023 05:49 م

لن تتوقعها.. أضرار عدم تنظيف الأسنان قبل النوم

2023_8_30_17_37_58_188


الوكيل الاخباري- يكتفي بعض الأشخاص بغسل أسنانهم بالفرشاة والمعجون في الصباح فقط، دون الانتباه أن عدم تنظيفها قبل النوم له تأثيرات سلبية على صحتهم.

أضرار عدم غسل الأسنان قبل النوم

اضافة اعلان


خلال ساعات النهار، يزداد مستوى اللعاب في الفم، لتحييد الأحماض الموجود في الطعام، ومنعها من الإضرار بطبقة المينا التي تغلف سطح الأسنان من الخارج.

بينما في الليل، ينخفض إنتاج الغدد اللعابية للعاب، فإذا لم يتم تنظيف الأسنان بالفرشاة والمعجون قبل الخلود إلى النوم، تتكاثر البكتيريا في الفم، مما يؤدي إلى:

- الإصابة بتسوس الأسنان.

- الإصابة بأمراض اللثة.

- انبعاث رائحة كريهة من الفم.

علاوة على ذلك، قد يشكل عدم تنظيف الأسنان ليلًا خطرًا كبيرًا على صحة القلب والأوعية الدموية، لأن البكتيريا الفموية قد تنتقل إلى الصمامات عبر مجرى الدم.

وقد تتعرض صحة مرضى السكري إلى الخطر، إذا لم يقوموا بتنظيف أسنانهم ليلًا، لأن أمراض اللثة الناتجة عن هذه العادة الخاطئة تتسبب في إتلاف آليات الدفاع الطبيعية في الجسم، مما يؤدي إلى حدوث ردود فعل، تسفر عن ارتفاع سكر الدم بشكل حاد.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
64ef14314c59b779d94e3b2b

أمراض يمكن الإصابة بها في المدرسة

154075Image1-1180x677_d

علامات يمكن اكتشافها على القدمين تنذر بمرض خطير

45454

من أجل 'ليلة مريحة'.. أطعمة تساعد على النوم

6160166-839703599

الزنجبيل يساهم في محاربة مرض خطير

و

طبيب يكشف 3 طرق لمقاومة الأمراض المزمنة

00

غير متوقعة .. هذه الفئة أكثر عرضة للإصابة بالسكتة الدماغية

أخبار متعلقة
45454

من أجل 'ليلة مريحة'.. أطعمة تساعد على النوم

2023_8_29_18_23_12_74

المكسرات قبل النوم- مفيدة أم مضرة؟

507566

مبادئ توجيهية جديدة لبعض مرضى القلب

طط

4 علامات تحذيرية في الفم تشير لأمراض القلب

64da397f42360470777f1b16

كيف يمكن لعدد ساعات النوم أن تهددنا بأمراض القلب القاتلة؟

ط

لهذا السبب.. لا تشرب القهوة نهائيا بعد استيقاظك مباشرة