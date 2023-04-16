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الأحد، 16-04-2023 10:10 ص

مادة غذائية في رمضان قد تسبب السكتة الدماغية

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الوكيل الإخباري- حذرت دراسة أجرتها جامعة تشجيانغ ونشرت في مجلة "BMC Medicine" في 5 أبريل من أن تناول الخضروات المخللة قد يؤدي إلى زيادة طفيفة في خطر الوفاة بسبب السكتة الدماغية وسرطان المعدة.

درس العلماء بيانات أكثر من 440 ألف مريض من الصين تتراوح أعمارهم بين 30 و79 عامًا. في المتوسط، تمت متابعة كل مشارك لمدة 10 سنوات، وكتبوا معلومات حول استهلاك الخضار المخلل في الاستبيانات.

وجد الخبراء أن استهلاك المخللات يرتبط بزيادة مخاطر الوفاة من أمراض القلب والأوعية الدموية، وعادة من السكتة الدماغية النزفية، عند حدوث نزيف في المخ. بالإضافة إلى ذلك، أدت المخللات إلى زيادة الوفيات بسبب سرطان الجهاز الهضمي، وخاصة سرطان المريء.

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