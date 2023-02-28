الثلاثاء 28-02-2023
الوكيل الاخباري

البيت الأبيض يمهل الهيئات 30 يوما لحظر تيك توك على أجهزتها

12 % من صادرات السيجار الكوبي تذهب للشرق الأوسط

18149 شخصا التحقوا بعملهم من خلال البرنامج الوطني للتشغيل

إغلاق المجال الجوي فوق مدينة بطرسبورغ

قرار من الهيئة العامة لدار مسنين احترقت فيها سيدة قبل ايام

التخطيط تمدد العمل بخطة الاستجابة للأزمة السورية للعام الحالي

الاحتلال يشدد من إجراءاته العسكرية في محيط أريحا

القوات الأوكرانية تطلق أكثر من 200 قذيفة على دونيتسك وخيرسون خلال يوم

التعامل مع 1299 حالة إسعافية خلال 24 ساعة

سماء الأردن على موعد مع حدث فلكي نادر الخميس القادم

الثلاثاء، 28-02-2023 09:28 ص

ما العلاقة بين التجشؤ وضيق التنفس؟

tbl_articles_article_27222_836fa1f2c22-5ee0-47d3-8e25-e0dca47cec72


الوكيل الإخباري- يتعرض بعض الأشخاص للمعاناة من التجشؤ الذي يصاحبه ضيق التنفس أحيانًا، وهى حالة مزعجة تمنع الشخص من ممارسة حياته اليومية بشكل طبيعي، فضلًا عن الإحراج الذي يسببه التجشؤ عند التواجد وسط الآخرين.

نوضح في السطور التالية، العلاقة بين التجشؤ وضيق التنفس، وفقًا لما ذكره موقع "Medical news today".

ما الأسباب المؤدية للتجشؤ؟
التجشؤ هو الطريقة التي يستخدمها الجسم من أجل التخلص من الهواء الزائد داخله، وبالتحديد في الجهاز الهضمي العلوي "المريء" وينتج عن طريق دخول كميات كبيرة من الهواء إلى الجسم، عن طريق أسباب وعوامل متعددة تشمل ما يلي:

اضافة اعلان


- التدخين بمختلف أنواعه.
- تناول الطعام والشراب بشكل سريع.
- مرض الارتجاع المعدي المريئي.
- مضغ العلكة.
- الإفراط في شرب المشروبات الغازيّة.
- المعاناة من قرحة المعدة، أو التهاب بطانتها.


ما الأسباب المؤدية لضيق التنفس؟
هناك أسباب مختلفة ومتعددة يمكن أن تؤدي للإصابة بضيق التنفس، ومن أبرزها ما يلي:
- مرض الانسداد الرئوي المزمن.
- التهاب الشعب الهوائية.
- مرض الربو.
- قصور القلب الاحتقاني.
- عدم انتظام ضربات القلب.
- وجود مشكلة في الشريان الرئوي.
- السمنة.
- مرض الخناق.
- الشعور الشديد بالقلق.
- الحساسية.


العلاقة بين التجشؤ وضيق التنفس
يمكن أن تؤدي الإصابة ببعض الحالات المرضية إلى المعاناة من التجشؤ المستمر وضيق التنفس، وعلى رأسها الارتجاع المعدي المريئي، والربو أيضًا.


ووفقًا لما توصلت إليه الأبحاث والدراسات التي أجريت بشأن العلاقة بين التجشؤ وضيق التنفس، فإن تراكم الهواء في المريء والمسبب للتجشؤ يؤدي بدوره إلى إرسال إشارات إلى الدماغ من شأنها العمل على انقباض القصبات الهوائية، وهو السبب الرئيسي وراء المعاناة من ضيق التنفس.


متى يجب زيارة الطبيب عند المعاناة من التجشؤ وضيق التنفس؟
تستدعي ملاحظة بعض الأعراض في حالة المعاناة من التجشؤ وضيق التنفس الذهاب لزيارة الطبيب المختص على الفور، وتشمل ما يلي:
- انخفاض وزن الجسم بشكل مفاجئ.
- ارتفاع درجة حرار الجسم.
- البراز المدمم.
- استمرار ضيق التنفس لفترة طويلة.
- انتفاخ البطن.
- الإحساس بألم في الصدر مع ضيق التنفس، مع احتمالية أن يمتد إلى الكتف أو الظهر أو الرقبة.
- زيادة حدة ضيق التنفس عند الاستلقاء على الظهر أو التحرك.

 

الكونسلتو الطبي

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
إصابات-الرأس-والمخ-الإسعافات-الأولية-scaled

اكتشاف آلية تربط إصابات الرأس بخطر الإصابة بسرطان نادر وعدواني

tbl_articles_article_14198_37908e64508-b5f7-4d9b-9a51-ebda046f7381

دراسة توضح حقيقة صادمة عن الملح !

download (1)

أطعمة مؤذية لصحة الكبد

2022_8_2_18_22_1_872

وضع البُن على الجروح.. آمن أم مضر؟

2023_2_25_15_17_14_786

4 علاجات لتسوس الأسنان اللبنية في المنزل

12674

هل ابتلاع طفلك لأسنانه المكسورة يشكل خطر؟

أخبار متعلقة
1-1-e1567066246150

أسباب متعددة لتنميل اليدين باستمرار.. متى تزور الطبيب؟

tbl_articles_article_14351_996d98294e7-fcd4-4062-a043-677335f9e7d3

الأسباب الرئيسية لانتفاخ البطن

2022-638069854567218173-721

هل تناول الشطة يسبب ارتفاع ضغط الدم؟

6113b6694c59b727b6425060

6 معلومات يجب أن تعرفها عن نبض القلب

tbl_articles_article_1865_732a99f38dc-2f4d-4cde-9eb9-000cc9a395aa

دراسة تحدد الوقت الأكثر ارهاقاً خلال اليوم

tbl_articles_article_33643_5033e0ae361-2cc8-4f91-8a41-b736cdeab97e

تعاني من ضيق التنفس وجفاف الحلق؟.. 5 أمراض يشير إليها