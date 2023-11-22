الأربعاء 22-11-2023
الوكيل الاخباري
 

بصاروخي بركان .. حزب الله يستهدف تجمعا لجنود العدو

مستشار هنية: دخول المساعدات لغزة سيستمر لما بعد أيام الهدنة

تحويل رواتب متقاعدي الضمان الاجتماعي الى البنوك غداً الخميس

هل سيتم إطلاق سراح الأسيرة "إسراء الجعابيص"؟

مصلحة السجون الإسرائيلية تستعد لبدء الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين

صحفي إسرائيلي يفجر مفاجأة حول أعداد قتلى وجرحى جيش الاحتلال

فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق في دير علا غداً

حماس: معظم من سيطلق سراحهم يحملون جنسيات أجنبية

الملك يغادر إلى القاهرة للقاء الرئيس المصري

الخارجية الإماراتية ترحب بإعلان اتفاق الهدنة

عاجل

مستشار هنية: دخول المساعدات لغزة سيستمر لما بعد أيام الهدنة

الأربعاء، 22-11-2023 01:25 م

ما الفرق بين خسارة الوزن وخسارة الدهون؟

20231121205452263UN


الوكيل الإخباري - يُعد فهم الفرق بين فقدان الوزن وفقدان الدهون أمراً بالغ الأهمية، لتبني نهج صحي ومستدام لتحسين تكوين الجسم.

فيما يلي بعض النقاط الأساسية للمساعدة في التمييز بين فقدان الوزن وفقدان الدهون، وفق ما أوردت صحيفة تايمز أوف إنديا: 

اضافة اعلان


اعرف ما تخسره 
يشير فقدان الوزن إلى انخفاض الوزن الإجمالي للجسم، بما في ذلك وزن الماء، وكتلة العضلات والدهون، ويهدف فقدان الدهون على وجه التحديد إلى تقليل الدهون في الجسم، مع الحفاظ على كتلة العضلات الهزيلة.

 

فقدان الدهون أكثر استدامة
تؤدي أساليب فقدان الدهون إلى النجاح في التخلص من الدهون على المدى الطويل، في حين تؤدي طرق فقدان الوزن السريعة إلى مكاسب قصيرة المدى، تليها زيادة الوزن بشكل متكرر.



ممارسة الرياضة
في حين أن فقدان الوزن، وفقدان الدهون يمكن أن يتأثر بالنظام الغذائي، إلا أن ممارسة التمارين الرياضية بانتظام، وخاصة تدريبات القوة، يمكن أن تساعد في الحفاظ على كتلة العضلات الهزيلة أثناء فقدان الدهون.



فقدان الدهون تجعل الجسم متناغماً 
تهدف برامج فقدان الدهون إلى تغيير تركيبة الجسم، عن طريق تقليل نسبة الدهون في الجسم، وهذا يمكن أن يؤدي إلى جسم أكثر صحة وأكثر تناغماً.

 

فقدان الوزن يؤثر سلباً على التمثيل الغذائي
يمكن أن يؤثر فقدان الوزن السريع سلباً على عملية التمثيل الغذائي، في حين يساعد فقدان الدهون، خاصة عندما يقترن بتدريبات المقاومة، في الحفاظ على عملية التمثيل الغذائي أو زيادتها عن طريق الحفاظ على كتلة العضلات.

فقدان الدهون أم فقدان الوزن؟
يعتبر فقدان الدهون أكثر صحة من فقدان الوزن، لذلك تركز برامج فقدان الدهون على الحفاظ على العضلات، وبنائها من خلال نظام غذائي متوازن وتدريبات المقاومة.

 

فقدان الدهون المستدام
قد تؤدي الأنظمة الغذائية القاسية إلى فقدان سريع للوزن، ولكنها غالباً ما تنطوي على نقص في العناصر الغذائية، ويتضمن فقدان الدهون المستدام اتباع نظام غذائي متوازن يوفر العناصر الغذائية الأساسية للصحة العامة.

التركيز على الصحة وليس على المظهر
إن أهداف فقدان الوزن التي تعتمد فقط على المظهر قد تهمل الصحة العامة، ولكن إعطاء الأولوية لفقدان الدهون، واعتماد نهج شامل، بما في ذلك اتباع نظام غذائي متوازن، وممارسة التمارين الرياضية بانتظام، يعزز التحسينات الجمالية والصحية معاً.

 

24

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة




 




 

 


 

إقرأ ايضا
5c45b4ac95a597a05a8b456b

لماذا يصاب البعض بنزلات البرد طويلة الأمد؟

32261-فوائد-النوم-المبكر

أهم فوائد النوم الجيد.. تعرف عليها

tbl_articles_article_20424_5545820e45-c4c6-4b26-b5f6-e27ef907fbba

7 أطعمة تفقد قيمتها الغذائية عند طهيها.. تعرفوا إليها!

Doc-P-1132887-638361755842675285

لماذا يحتاج الطفل إلى نظام غذائي صحي؟

20231121203717529VR

كيف يؤثر مرض السكري على الأعصاب؟

1571137016498972600

طبيبة تكشف العواقب الخطيرة لاستخدام الشموع المعطرة في المنزل

أخبار متعلقة
415277

5 أطعمة فعالة لتعزيز التمثيل الغذائي وفقدان الوزن

2019_11_1_12_8_19_789

علامات تنذر بسرطان البنكرياس