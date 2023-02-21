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الثلاثاء، 21-02-2023 04:04 م

ما ضرر الشاشات على أدمغة الأطفال ؟

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الوكيل الإخباري- لا شك أن الكثير من الناس يتركون أطفالهم بالساعات أمام شاشات الأجهزة بمختلف أنواعها ظناً منهم أنهم بهذه الطريقة قد وفّروا لأطفالهم فرصة للجلوس ومشاهدة البرامج الترفيهية وتخلصوا قليلا من عبء صراخهم أو حركتهم الزائدة، ولكن من المؤكّد أنهم يجهلون العواقب الصحية على الطفل وخاصة في مراحل نموه الأولى والتي تبعا لها يتطور جهازه العصبي وينمو دماغه بشكل سليم.


وقال العلماء إن قضاء الأطفال الكثير من الوقت أمام الشاشات قد يسبب ضررا دائما لأدمغتهم.

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وتؤدي شاشات الهواتف والأجهزة اللوحية والتلفزيون إلى تغييرات في نشاط الدماغ، بالإضافة إلى مشاكل في الأداء التنفيذي، حيث يكافح الأطفال للبقاء يقظين، والتحكم في العواطف والانفعالات والسلوكيات، واتباع التعليمات والاستمرار في المهام، في المدرسة. وفقا لروسيا اليوم.


وخلال الدراسة، طلب العلماء من الآباء الإبلاغ عن المدة التي يقضيها الأطفال، الذين تتراوح أعمارهم بين 12 شهرا و18 شهرا، أمام الشاشات كل يوم.
وتم تصنيفهم في مجموعات: أقل من ساعة، ساعة إلى ساعتين، ساعتين إلى أربع ساعات وأكثر من أربع ساعات.


ثم فحص العلماء نشاط الدماغ لدى الأطفال في عمر 12 و18 شهرا، وشمل ذلك سمات مثل مدى الانتباه والتحكم في الانفعالات في سن التاسعة.


وأظهرت النتائج أن الأطفال الذين تعرضوا للشاشات لفترة أطول لديهم موجات منخفضة التردد أكثر، مطابقة مع كفاحهم للبقاء في حالة تأهب.


وتنمو الأدمغة بسرعة منذ الولادة، لكن الجزء الذي يقف وراء الانتباه والعواطف، قشرة الفص الجبهي، يستغرق وقتا أطول حتى يتشكل.


ويتعطل هذا النمو بسبب المرور السريع للصور والأضواء الوامضة من الشاشات. وتصاب أدمغة الأطفال بذلك بالارتباك وتكافح من أجل تطوير المهارات المعرفية.
وقال البروفيسور تشونغ ياب سينغ المشارك في الدراسة: "لا ينبغي الاستخفاف بالنتائج لأنها تؤثر على تنمية الأجيال القادمة".

 

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