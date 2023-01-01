ما مخاطر تناول المنتجات الغذائية ذات الألوان الصناعية ؟

الوكيل الإخباري-عادة ما يحذر الأطباء من المنتجات التي تحتوي على ألوان صناعية، لكن هذه المرة فحص الباحثون تأثير الألوان الصناعية الحمراء على الأمعاء.

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كشفت دراسة جديدة، أن صبغة الطعام الحمراءAllura Red (AR)، وهي واحدة من أكثر ملونات الطعام المستخدمة على نطاق واسع في جميع أنحاء العالم، خاصة في الولايات المتحدة، ترتبط بالتهاب القولون.



وأكدت الدراسة، أن الفئران التي تعرضت لصبغة AR في وقت مبكر من حياتها كانت أكثر عرضة للإصابة بالتهاب القولون، وهي حالة مزمنة تتميز بالتهاب بطانة القولون الداخلية، حسبما نشر موقع 'Medical News Today".



قام الباحثون بإطعام الفئران البالغة من العمر 4 أسابيع منتجات ذات ألوان صناعية حمراء لمدة 4 أسابيع.



وتبين أن التعرض المبكر للألوان الصناعية AR تسبب في حدوث التهاب القولون، فضلاً عن تغيير تعبير الجينات المرتبطة بالاستجابات المضادة للميكروبات.

تتوافر صبغة Allura Red في الأطعمة المصنعة الشائعة، مثل الحلويات الملونة والوجبات الخفيفة والمشروبات الغازية.



ولاحظ الباحثون أيضًا، أن جميع الألوان الصناعية عززت إفراز السيروتونين، بينما كانت صبغة AR لها التأثير الأكثر وضوحًا، وبالتالي قاموا بفحص الفئران التي حصلت عليها.



وأظهرت النتائج، أن الفئران التي تناولت AR يوميًا أصيبت بالتهاب القولون الخفيف، والذي ارتبط بارتفاع مستويات السيروتونين وسوء امتصاص العناصر الغذائية بالأمعاء.



الكونسلتو الطبي

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