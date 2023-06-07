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الأربعاء، 07-06-2023 03:27 م

متى تشير الدوخة لمرض خطير ؟

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الوكيل الإخباري- قال الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني في مصر ، إن الشعور بالدوخة أثناء المشي قد يشير إلى وجود مشكلة صحية أو الإصابة بمرض.

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وأضاف موافي خلال احدى اللقاءات المتلفزة ، أنه في بعض لأحيان قد تكون الدوخة عند المشي علامة على وجود مشكلة في الجهاز العصبي المركزي.


وأوضح أستاذ طب الحالات الحرجة، أن الجهاز العصبي المركزي يتكون من المخ والنخاع الشوكي والأعصاب والعضلات الموجودة في أطراف الجسم.

 

وأكد موافي، أنه من الممكن أن تكون الدوخة أثناء المشي مؤشرًا على التهاب الأعصاب الطرفية، وهو مرض تكثر الإصابة به لدى مرضى السكري، نتيجة لارتفاع سكر الدم، لافتًا إلى سهولة تشخيص سبب الدوخة عند المشي عن طريق الفحص السريري وإجراء مجموعة من الاختبارات الطبية، مثل رسم العضلات.

الكونسلتو الطبي 


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