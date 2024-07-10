محاذير تناول العصائر الطازجة

الوكيل الإخباري-

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كشف الدكتور أليكسي كابانوف، خبير التغذية الروسي، عن أضرار وفوائد العصائر الطازجة، والأمراض التي تمنع بعض الأشخاص من تناول العصائر بسببها.ويقول الخبير في حديث لوكالة نوفوستي الروسية للأنباء: "عادةً لا يُضاف السكر إلى العصائر الطازجة، كما لا يمكن الشك في أنها طبيعية، ولكن هناك جانب سلبي لها، إذ أن العصير الطازج مركز للغاية وحامض، وخاصة عصير البرتقال، وشربه على معدة فارغة أمر سيء. كما أن شرب هذه العصائر يؤدي إلى تفاقم أمراض الجهاز الهضمي المزمنة وقد تزيد مستوى حموضة المعدة".ووفقًا له، فإن تناول الفواكه كاملة هو أفضل منتج لميكروبيوم الأمعاء، لأن الجسم يحصل على الألياف الغذائية أيضًا وليس الفركتوز فقط. والجسم يمتص الألياف ببطء مما يحقق فائدة أكبر.ويضيف: "يؤدي تناول العصائر الطازجة إلى ارتفاع مستوى السكر في الدم، مما يزيد من خطر الإصابة بداء السكري، وبالنسبة للأشخاص الذين يعانون بالفعل من هذا المرض، فإن ارتفاع مستوى السكر عندهم أمر مرفوض".ووفقًا له، فإن مستوى السكر في الدم يرتفع عند تناول العصير الطازج لأنه يحتوي على الفركتوز فقط ولا يحتوي على الألياف الغذائية، لذا يتم امتصاصه بسرعة.