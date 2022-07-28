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الخميس، 28-07-2022 01:12 م

مرضى البهاق أكثر عرضة للحروق الشمسية

Vitiligo2


الوكيل الإخباري - حذرت الرابطة الألمانية لأطباء الأمراض الجلدية من أن مرضى البهاق أكثر عُرضة للإصابة بحروق شمسية، نظراً لأن الجلد يفقد الحماية الطبيعية من الأشعة فوق البنفسجية في المناطق المصابة بسبب اختفاء صبغة الجلد (الميلانين).


وشدّدت الرابطة على ضرورة حماية البشرة من الأشعة فوق البنفسجية خلال فصل الصيف من خلال تطبيق كريم واق من الشمس ذي عامل حماية (SPF) لا يقل عن 50، مع مراعاة تجنب التعرض لأشعة الشمس المباشرة قدر المستطاع.


ومن ناحية أخرى، أشارت الرابطة إلى أن البقع البيضاء، التي تظهر ببشرة مرضى البهاق، تكون أكثر بروزاً خلال فصل الصيف، لا سيما عندما تكون بقية البشرة قد تعرضت للتسمير، الأمر الذي يسبّب مشكلة جمالية تؤرق النساء بصفة خاصة.


ولمواجهة هذه المشكلة، أوصت الرابطة بتطبيق مكياج التمويه (Camouflage) أو مستحضرات التسمير الذاتي، حيث إنها تعمل على معادلة الفروق اللونية وتمنح البشرة مظهراً أكثر تجانساً.

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