السبت 06-04-2024
الوكيل الاخباري
 

"صناعة عمان" توجه دعوة للمواطنين حول شراء مستلزمات ضيافة العيد

هل الكسوف الكلي للشمس المرتقب يؤثر على تحري هلال العيد؟ .. الفلك الدولي يوضح

زلزال بقوة 4.9 درجة يضرب جنوب غرب الصين

أميركا وإسرائيل في حالة تأهب قصوى تحسبا لرد إيران

فرصة لتساقط الأمطار بالمملكة في هذا الموعد

تصريحات أميركية جديدة بشأن ميناء غزة المؤقت

وفيات السبت 6/ 4/ 2024

الذهب يسجل ارتفاعا كبيرا اليوم في الاردن

عاجل 200 ألف يصلّون العشاء والتراويح في المسجد الأقصى

تخفيضات وعروض على مستلزمات العيد بالاستهلاكية المدنية اعتبارا من اليوم

السبت، 06-04-2024 09:32 ص

مرض خطير ينتشر ويهدد حياة حديثي الولادة في أستراليا.. هذه أعراضه

2019_11_18_16_32_5_537


الوكيل الإخباري - تفشى مرض السعال الديكي في استراليا، حيث تم تسجيل نحو 2799 حالة في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2024.

اضافة اعلان

 

وتسجل الحالات أعلى مستوياتها في كوينزلاند ونيو ساوث ويلز، حيث تم تسجيل أكثر من 1000 حالة في كل ولاية.

 

بالأرقام.. تفشي السعال الديكي في أستراليا:

كان أكبر تفشٍ تم الإبلاغ عنه في أستراليا لمرض السعال الديكي من عام 2008 حتى عام 2012.

تم تسجيل أكثر من 140 ألف حالة خلال تلك الفترة.

 

بلغ العدد ذروته عند 38748 حالة في عام 2011.

كان هناك تفشٍ أصغر بين عامي 2014 و2017، مع أكثر من 60 ألف حالة في هذه السنوات.

ما مدى خطورة السعال الديكي وما هي أعراضه؟


-السعال الديكي هو مرض تنفسي خطير ومعدٍ للغاية.
-تسببه بكتيريا البورديتيلة الشاهوقية.
-تشبه الأعراض الأولية للسعال الديكي أعراض البرد والإنفلونزا الأخرى.
-تشمل الأعراض سيلان الأنف والعطس والسعال الخفيف والحمى.
- مع تقدم المرض إلى الأسبوع الثاني، تصبح نوبات السعال أسوأ وأكثر تواترا.
- يُطلق على المرض أحيانا اسم "سعال الـ 100 يوم" حيث يمكن أن يستمر لمدة تتراوح بين 6 و12 أسبوعا.
-يمكن أن يهدد حياة الأطفال حديثي الولادة الذين لم يتلقوا تطعيماتهم بعد.
-عادة ما يكون المرض أقل خطورة عند الأطفال الأكبر سنا الذين تم تطعيمهم بالكامل، وكذلك المراهقين والبالغين.
-تُستخدم المضادات الحيوية لعلاج السعال الديكي ولكنها تكون أكثر فعالية عندما تُعطى خلال المراحل الأولى من المرض.
- تطعيم النساء ضد السعال الديكي أثناء الحمل يحمي الأطفال حديثي الولادة في الأشهر الأولى من حياتهم.

 

لماذا ترتفع حالات الإصابة بالسعال الديكي في أستراليا الآن؟
تحدث حالات تفشي السعال الديكي بشكل عام كل ثلاث إلى أربع سنوات.
بسبب تدابير كوفيد مثل إغلاق الحدود والعزل الاجتماعي وارتداء الأقنعة، انخفض عدد الحالات بشكل كبير خلال الفترة 2020-2023.
إذا اتبعت الاتجاهات دورة تفشي المرض المعتادة، فربما كان هذا في الوقت الذي شهدنا فيه تفشيا آخر.
يمكن أن يكون انخفاض المناعة لدى السكان أحد الأسباب التي تجعلنا نشهد ارتفاعا في حالات السعال الديكي بأستراليا ودول أخرى بما في ذلك المملكة المتحدة والولايات المتحدة.

 

سكاي نيوز 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 

 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
NB-165682-635962236997866013

7 علاجات منزلية لحروق اللسان

2016_9_30_10_16_43_77

تجنبها- عوامل تزيد من خطر الإصابة بتقرحات الفم

114114

بينها زيادة الوزن.. هذه أضرار العصائر المحلاة خلال رمضان

new_198018_3406_soc

ما هي متلازمة 'فون ويلبراند'؟

tbl_articles_article_31599_9068dcfc960-9304-4db2-a615-99fb5689a64b

ما هي أسباب عدم انتظام ضربات القلب في الصباح؟

2022_7_5_23_7_9_530

الفتة في رمضان- ماذا يحدث لجسمك عند الإفطار عليها؟