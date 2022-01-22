مشروبات تنظف الكبد من السموم وتعيد إليه نشاطه

الوكيل الإخباري - المحافظة على صحة الكبد من أهم الأمور التي يجب أن نصعها في الاعتبار كما نحافظ على صحة القلب أو العضلات، فهو بمثابة الآلة التي تعمل على تماسك الجسم بأكمله.

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ويمكن الاعتماد على المشروبات التالية في هذا المجال، بحسب موقع «فود» الصحي:





الشاي الأخضر

يساعد الشاي الأخضر إلى جانب التمارين الرياضية في تعزيز صحة الكبد، ووجدت دراسة أجريت على الفئران أن الشاي الأخضر والتمارين الرياضية، كانت أجسامها تتعامل مع الأغذية بشكل مختلف عن الآخرين.

شاي الكركم

الكركم غني بمضادات الأكسدة التي تدعم عملية التخلص من السموم، وذلك عن طريق زيادة إنتاج الأنزيمات، ويساعد أيضا في تعزيز الدورة الدموية، بما يعزز صحة الكبد.

عصير أملا (التوت الهندي)

هذا العصير مليء بمضادات الأكسدة والالتهابات وفيتامينات «سي» والعديد من العناصر الغذائية الأخرى، وهذا كله يساعد في التخلص من السموم ودعم صحة الكبد.

عصير أملا (التوت الهندي)

هذا العصير مليء بمضادات الأكسدة والالتهابات وفيتامينات «سي» والعديد من العناصر الغذائية الأخرى، وهذا كله يساعد في التخلص من السموم ودعم صحة الكبد.

القهوة

رغم أن القهوة من أكثر المشروبات شعبية في العالم، إلا أن القلة من الناس يدركون فائدتها بالنسبة إلى الكبد، وذلك في حالة تناول الكميات الصحية منها.

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