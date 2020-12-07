مشكلات تسببها كمامة الوجه.. هكذا تتعامل معها

الوكيل الإخباري _ على الرغم من ضرورة ارتداء الكمامة للحد من انتشار فيروس كورونا ، الا انها تتسبب بآثار جانبية تمتد إلى ضيق التنفس، تعرف على ابرز الآثار الجانبية لكمامة الوجه، وطرق التعامل معها:

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1-ضبابية الرؤية

إن كنت ترتدي نظارة ستجد البخار من خلف الكمامة، يصعد إلى أعلى ويتراكم على زجاج النظارة، وهناك طريقتين للتعامل معها، تغيير نوع الكمامة بحيث لا تخرج الهواء الدافئ وتكون مغلقة بإحكام على جسر أنفك.



2- عدم سماع الصوت

يواجه أغلب الأشخاص صعوبة في سماع الصوت من خلف الكمامة، خاصًة وإن كان المتحدث أو المستمع أكبر من عمر 70 عاماً، فالصعوبة تزداد، لكن يمكن حل هذه المشكلة ببساطة من خلال رفع الصوت إلى أعلى أو الكتابة على ورقة.







3-القلق

تتفاقم مشاعر القلق عندما ترتدي كمامة الوجه، وقد تعاني من بعض أعراض نوبات القلق وهي الذعر والصداع والشعور بالاختناق ، ومن الممكن تجاوز هذه المشكلة من خلال شراء الكمامة المريحة ثم ارتدائها في المنزل لفترة زمنية قصيرة حتى تعتاد على وجودها، ثم التخلص من الأفكار السلبية حول الجائحة بخصوص فرص إصابتك.

4-صعوبة التنفس

بعض الأقنعة غير مريحة وتؤدي إلى الاختناق، بسبب كونها ضيقة أو مغشوشة، وفي كلتا الحالتين يؤدي ذلك لعدم وصول الأكسجين إليك، والحل هو البحث عن كمامة مريحة ثم ممارسة تمارين اليوجا، لأنها تقوي عضلات الرئتين وتسهم في تنظيم تنفسك، وإذا شعرت بضيق التنفس أثناء ارتداء الكمامة، خذ شهيق لمدة 4 ثوانٍ ثم احبسه ثم أخرج زفيرًا، مع عدم القلق لتنشيط جهاز العصبي.



5-حب الشباب

قد تصاب بحب الشباب نتيجة التعرق مع الحرارة والاحتكاك، قد يؤذي هذا بشرتك، لذا من أفضل غسل الوجه بمنتج مناسب لبشرتك، واستخدام كمامة وجه مصنوعة من القطن أو طبية لا تتفاعل مع نوع بشرتك، وإذا كنت تستخدم الكمامة القماش عليك غسلها بشكل متكرر بمسحوق لا يحتوي على كلور أو مطهر، لأنه يؤدي إلى تهيج البشرة.



6-ألم الأذنين



يتعرض أصحاب البشرة الحساسة إلى ألم الأذنين، بعد ارتداء الكمامة عدة مرات في اليوم، أو لعدة ساعات، لذا يوصي خبراء التجميل بارتداء أنواع الكمامة القطن لأنها لا تحتوي على ألياف مهيجة للبشرة.







المصدر : الكونسلتو



