الإثنين 07-12-2020
الوكيل الاخباري

توضيح حكومــي جديد بشأن دعم الخبز

أسعار الذهب الإثنين 7/12/2020

مؤشرات إيجابية لإلغاء الحظر الشامل الجمعة

وزير التنمية يوضح للوكيل تفاصيل الدعم النقدي للفئات المستحقة

وفيات الإثنين 7/12/2020

الزرقاء .. المستشفى الميداني العسكري يبدأ باستقبال مصابي كورونا

ترقب أمر دفاع جديد لتحسين أوضاع الأردنيين

ارتفاع طفيف على الحرارة .. الإثنين

مدير مستشفى الامير حمزة للوكيل : لدينا 30 مريضا على أجهزة التنفس الصناعي

الملك يفاجئ الطبيب صلاح الدين الطرابشة بإتصال هاتفي

الإثنين، 07-12-2020 01:02 م

مشكلات تسببها كمامة الوجه.. هكذا تتعامل معها

tbl_articles_article_21646_3923c32504d-6af9-4036-926f-ab2ca587e982


الوكيل الإخباري _ على الرغم من ضرورة ارتداء الكمامة للحد من انتشار فيروس كورونا ، الا انها تتسبب بآثار جانبية تمتد إلى ضيق التنفس، تعرف على ابرز الآثار الجانبية لكمامة الوجه، وطرق التعامل معها:

اضافة اعلان
 

1-ضبابية الرؤية
إن كنت ترتدي نظارة ستجد البخار من خلف الكمامة، يصعد إلى أعلى ويتراكم على زجاج النظارة، وهناك طريقتين للتعامل معها، تغيير نوع الكمامة بحيث لا تخرج الهواء الدافئ وتكون مغلقة بإحكام على جسر أنفك.

2- عدم سماع الصوت
يواجه أغلب الأشخاص صعوبة في سماع الصوت من خلف الكمامة، خاصًة وإن كان المتحدث أو المستمع أكبر من عمر 70 عاماً، فالصعوبة تزداد، لكن يمكن حل هذه المشكلة ببساطة من خلال رفع الصوت إلى أعلى أو الكتابة على ورقة.


3-القلق
تتفاقم مشاعر القلق عندما ترتدي كمامة الوجه، وقد تعاني من بعض أعراض نوبات القلق وهي الذعر والصداع والشعور بالاختناق ، ومن الممكن تجاوز هذه المشكلة من خلال شراء الكمامة المريحة ثم ارتدائها في المنزل لفترة زمنية قصيرة حتى تعتاد على وجودها، ثم التخلص من الأفكار السلبية حول الجائحة بخصوص فرص إصابتك.

 

4-صعوبة التنفس
بعض الأقنعة غير مريحة وتؤدي إلى الاختناق، بسبب كونها ضيقة أو مغشوشة، وفي كلتا الحالتين يؤدي ذلك لعدم وصول الأكسجين إليك، والحل هو البحث عن كمامة مريحة ثم ممارسة تمارين اليوجا، لأنها تقوي عضلات الرئتين وتسهم في تنظيم تنفسك، وإذا شعرت بضيق التنفس أثناء ارتداء الكمامة، خذ شهيق لمدة 4 ثوانٍ ثم احبسه ثم أخرج زفيرًا، مع عدم القلق لتنشيط جهاز العصبي.

 

5-حب الشباب
قد تصاب بحب الشباب نتيجة التعرق مع الحرارة والاحتكاك، قد يؤذي هذا بشرتك، لذا من أفضل غسل الوجه بمنتج مناسب لبشرتك، واستخدام كمامة وجه مصنوعة من القطن أو طبية لا تتفاعل مع نوع بشرتك، وإذا كنت تستخدم الكمامة القماش عليك غسلها بشكل متكرر بمسحوق لا يحتوي على كلور أو مطهر، لأنه يؤدي إلى تهيج البشرة.

6-ألم الأذنين

يتعرض أصحاب البشرة الحساسة إلى ألم الأذنين، بعد ارتداء الكمامة عدة مرات في اليوم، أو لعدة ساعات، لذا يوصي خبراء التجميل بارتداء أنواع الكمامة القطن لأنها لا تحتوي على ألياف مهيجة للبشرة.


 

المصدر : الكونسلتو 


 




 

 


 

إقرأ ايضا
pomelo

فوائد مذهلة لـ البوملي.. تعرف عليها

عدسات-لاصقة

لهذه الأسباب.. تجنب الارتداء غير الصحيح للعدسات اللاصقة

السماق_وفوائده

أسباب تدفعك لتناول السماق يومياً

tbl_articles_article_1758_56

اطعمة منزلية لعلاج مشكلة الصداع

appetizing-citrus-clementines-327098-min

أخصائية تكشف عن فئة يحظر عليها تناول اليوسفي

نبات_ست_الحسن

تعرّف لفوائد نبات ست الحسن الساحرة

أخبار متعلقة
1-1397475

كيف يعمل لقاح فايزر داخل الجسم .. علماء يُجيبون

16638670_303

دراسة تكشف تأثير معجون الأسنان بفيروس كورونا

281893_5_1587456877

عصير سحري يقوي مناعة الجسم من خطر كورونا

a8e256b7-816f-4221-be32-6f0a84211da7_16x9_1200x676

دراسة مفاجئة.. بلازما دم المتعافين لا تساعد مرضى كورونا

dreamstime_xs_33347172

طرق غريبة لوقف العطس المتكرر

c57c178b-d555-40f1-a59b-a74c06401936

قشر الرمان يحارب كورونا