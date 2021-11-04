مضاعفات محتملة لعيوب القلب الخلقية لدى الأطفال

الوكيل الإخباري - تعتبر عيوب القلب الخلقية من الحالات المرضية الولادية الشائعة جدا، حيث تصيب قلوب آلاف الأطفال كل عام وعلى الرغم من تسميتها، فإنها لا تؤثر على القلب فقط، بل يمكن أن تكون لنمو القلب غير الطبيعي تأثيرات كبيرة على الأعضاء الأخرى، مثل الرئتين. وعندما يتأثر القلب والرئتان، فمن الطبيعي أن يمتد التأثير ليشمل باقي أعضاء الجسم.



هناك عدد من المضاعفات المحتملة التي يمكن أن تحدث بسبب عيوب القلب الخلقية، والتي يجب الانتباه لها ومراعاتها لدى الطفل المصاب. ومن هذه المضاعفات ما يلي:



1- فشل القلب الاحتقاني

يمكن للرضّع المصابين بعيوب خلقية خطيرة في القلب أن يصابوا بتلك المضاعفة الخطيرة، والتي تصعّب على القلب ضخ الدم إلى الجسم. وتتضمن علامات الإصابة بفشل القلب الاحتقاني سرعة التنفس وغالباً ما يكون مصحوباً باللهاث أثناء التنفس وبطء زيادة الوزن.

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2- تأخر النمو

غالباً ما يعاني الأطفال المصابون بعيوب خلقية أكثر خطورة في القلب من بطء النمو أكثر من الأطفال غير المصابين بعيوب في القلب. فقد تكون أجسامهم أصغر من غيرهم ممن هم في عمرهم، وإذا تأثر الجهاز العصبي فقد يتعلمون المشي والكلام في عمر متأخر عن غيرهم من الأطفال.



3- اضطراب نظم القلب

يمكن أن تحدث مشكلات نظم القلب (اضطراب النظم) بسبب عيوب القلب الخلقية، أو بسبب الندوب التي يُصاب بها المريض بعد جراحة تصحيح عيوب القلب الخلقية.



4- الزرقة

إذا تسبب عيب القلب الخلقي لدى طفلك في خلط الدم الغني بالأوكسجين بالدم المفتقر إلى الأوكسجين في قلبه، فقد يتغيّر لون جلده إلى الأزرق المائل إلى الرمادي؛ وهي حالة يُطلق عليها اسم الزرقة .



5- السكتة الدماغية

بعض الأطفال المصابين بعيوب القلب الخلقية يزداد خطر إصابتهم بـالسكتة الدماغية نتيجة لتخثر الدم الذي ينتقل من خلال ثقب القلب إلى الدماغ، وذلك على الرغم من عدم شيوع هذه الحالة. كما تعد السكتة الدماغية من المضاعفات المحتملة لبعض الجراحات التصحيحية للعيوب الخلقية في القلب.



6- المشكلات النفسية

قد يشعر بعض الأطفال المصابين بعيوب القلب الخلقية بعدم الأمان أو قد يصابون بمشكلات نفسية بسبب حجمهم الصغير أو القيود على الأنشطة أو صعوبات التعلّم. ولذا ينبغي التحدث إلى طبيب الطفل إذا كنت قلقاً بشأن مزاجات طفلك.



7- الحاجة إلى المتابعة الدائمة

قد لا ينتهي علاج الأطفال المصابين بعيوب القلب الخلقية بالعمليات الجراحية أو بالأدوية وهم صغار. إذ قد يؤدي هذا العيب إلى زيادة خطر إصابتهم بعدوى أنسجة القلب (التهاب بطانة القلب) أو فشل القلب أو مشكلات صمامات القلب. وسيحتاج الأطفال المصابون بعيوب القلب الخلقية إلى تكرار زيارة اختصاصي أمراض القلب بانتظام طوال حياتهم.

المصدر - صحتك

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