الخميس 15-06-2023
الوكيل الاخباري

إلغاء شرط التسجيل على منصة visit jordan للأجانب القادمين للأردن باستثناء المصريين وبشروط

الاحتلال يجدد الاعتقال الإداري لأسير من برقين غرب جنين

الصفدي: الأردن تجاوز قدراته بكثير خلال استضافته اللاجئين على أرضه

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى

تأجيل الأقساط المستحقة لموظفي جمعية إسكان الغباوي ديوان المحاسبة عن شهر حزيران

ايعاز من مفوض المدينة في العقبة بشأن المواد الغذائية

الاحتلال يداهم عددا من المنازل في الخليل

الأمن: القبض على 7 مروجين للمخدرات ومداهمة مطلوب مُصنف بالخطر

الصفدي: 200 ألف سوري وُلد في الأردن منذ بداية الأزمة السورية

وزير خارجية هنغاريا يشارك في منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي

الخميس، 15-06-2023 09:24 ص

مع بدء موسم الحج .. 10 ادوية لا غنى عنها في حقيبة الحاج

WhatsApp-Image-2022-07-05-at-10.56.00-AM


الوكيل الإخباري- قد يتعرض الحجاج لبعض المشكلات الصحية أثناء أداء المناسك، لذلك يجب اصطحاب حقيبة تحتوي على مجموعة من المستلزمات الطبية، تحسبًا لهذا الأمر.

في السطور التالية، نستعرض المسلتزمات الطبية التي يجب توافرها في حقيبة الحجاج الصحية، وفقًا للدكتور شريف حتة، استشاري الصحة العامة والطب الوقائي، والمراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها CDC.

أدوية للحجاج

اضافة اعلان


- أدوية الإنفلونزا.


- الأدوية الخافضة للحرارة.


- أدوية الكحة.


- الكريم الواقي للشمس، لحماية البشرة من أضرار الأشعة فوق البنفسجية.


- الأسبرين لمرضى القلب، لأن التعرض للطقس الحار يزيد من لزوجة الدم، مما يزيد من خطر الإصابة بالجلطات.


- الكريمات المرطبة للبشرة.


- كريم لعلاج لدغات الحشرات، مثل البعوض.


- المطهرات المعوية، لعلاج الإسهال.


- الأدوية الملينة، لعلاج الإمساك.


- القطرات المرطبة، لتجنب جفاف العين.


مستلزمات طبية للحجاج

 

 - المناديل المبللة المضادة للميكروبات.


- المناديل الورقية، لاستعمالها أثناء العطس والسعال.


- ترمومتر لقياس حرارة الجسم.


- معقم اليدين، مع ضرورة أن يكون تركيز الكحول الإيثيلي به لا يقل عن 60%.


- شاش طبي وقطن ولاصقات، للعناية بالجروح.


- الكمامة، لاتدائها في الأماكن المزدحمة، منعًا لانتقال العدوى.

 

الكونسلتو الطبي 


 




 

 


 

إقرأ ايضا
1468328737336203300

دراسة : أدمغة السمناء أقل معرفة بوجود طعام في المعدة

Sun-rays-Optimized

6 خطوات لحماية الجلد خلال فصل الصيف.. ما هي؟

357221_8_1585995890

طبيبة تنصح بالإكثار من شرب الماء في الطقس الحار

39872ba1e88692d6950d6a1ea0d853b9

لمرضى الضغط .. احذر الافراط بهذا النوع من الشاي قد يسبب النوبة القلبية !

PCTHOABLLI

ما أثر ضوء شاشة الهاتف على صحة الجلد ؟

88

خبر سار من غوغل.. أداة تساعدك بتشخيص الأمراض الجلدية

أخبار متعلقة
أعراض-فيروس-سي-في-بدايته

طرق الوقاية من التهاب الكبد "سي"

و

لتقليل مخاطر الوفاة بسبب الإنفلونزا .. اتبع ذلك

2023517214858583RW

دراسة : الأيروبك يقلل خطر الوفاة الناتجة عن الإنفلونزا