مع بدء موسم الحج .. 10 ادوية لا غنى عنها في حقيبة الحاج

الوكيل الإخباري- قد يتعرض الحجاج لبعض المشكلات الصحية أثناء أداء المناسك، لذلك يجب اصطحاب حقيبة تحتوي على مجموعة من المستلزمات الطبية، تحسبًا لهذا الأمر.



في السطور التالية، نستعرض المسلتزمات الطبية التي يجب توافرها في حقيبة الحجاج الصحية، وفقًا للدكتور شريف حتة، استشاري الصحة العامة والطب الوقائي، والمراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها CDC.



أدوية للحجاج

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- أدوية الإنفلونزا.



- الأدوية الخافضة للحرارة.



- أدوية الكحة.



- الكريم الواقي للشمس، لحماية البشرة من أضرار الأشعة فوق البنفسجية.



- الأسبرين لمرضى القلب، لأن التعرض للطقس الحار يزيد من لزوجة الدم، مما يزيد من خطر الإصابة بالجلطات.



- الكريمات المرطبة للبشرة.



- كريم لعلاج لدغات الحشرات، مثل البعوض.



- المطهرات المعوية، لعلاج الإسهال.



- الأدوية الملينة، لعلاج الإمساك.



- القطرات المرطبة، لتجنب جفاف العين.



مستلزمات طبية للحجاج

- المناديل المبللة المضادة للميكروبات.



- المناديل الورقية، لاستعمالها أثناء العطس والسعال.



- ترمومتر لقياس حرارة الجسم.



- معقم اليدين، مع ضرورة أن يكون تركيز الكحول الإيثيلي به لا يقل عن 60%.



- شاش طبي وقطن ولاصقات، للعناية بالجروح.



- الكمامة، لاتدائها في الأماكن المزدحمة، منعًا لانتقال العدوى.



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