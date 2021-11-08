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الإثنين، 08-11-2021 12:09 م

منتجات تحمي الكبد من الأمراض الخطيرة

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الوكيل الاخباري - قالت مارينا ماكيشا خبيرة التغذية الروسية إن الكبد عضو مهم يشارك في وظائف الجسم المختلفة؛ ولتحسين وظائفه، يجب تناول بعض الأطعمة، مثل بيض الدجاج.

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وقالت "البيض المسلوق مفيد جدا للكبد، لأن صفار البيض يحتوي على دهون معينة - فوسفوليبيدات وليسيثين، وهما من المواد الواقية للكبد، والمواد التي تحمي خلايا الكبد".


تزود البيضة الكبد بالمكونات الضرورية التي تُبنى منها خلايا العضو. بالإضافة إلى ذلك، فإن هذا المنتج له أيضًا تأثير مفرز الصفراء.


في الوقت نفسه، يحتاج الشخص إلى تضمين الخضروات المختلفة في نظامه الغذائي اليومي. بفضل الألياف، فإنها تحفز الجهاز الهضمي وتستبعد تطور مرض الحصوة.


في الوقت نفسه، أوصت ماكيشا بالاهتمام بالخصائص المفيدة للحوم والأسماك. وأكد أنه يجب اختيار الأصناف قليلة الدسم، لأن المنتجات الدهنية تحمّل الكبد المزيد من العمل.


وأضافت خبيرة التغذية في مقابلة مع "فيشرنايا موسكفا"، نُشرت في 8 نوفمبر / تشرين الثاني أنه يمكن العثور على كمية كبيرة من مضادات الأكسدة في فيتامين (أ) الموجود في الأطعمة ذات اللون البرتقالي مثل الجزر والقرع والبرسيمون والفواكه الحمضية.

 

إنها مفيدة جدًا لجميع أجهزة الهضم، لأنها تحتوي على مضادات الأكسدة، والتي تعتبر درعًا طبيعيًا للكائن الحي بأكمله.


 

 

المصدر : سبوتنك

 

 

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