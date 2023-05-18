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الخميس، 18-05-2023 01:21 م

منها السعال المستمر .. اعراض سرطان الحلق

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الوكيل الإخباري- يظهر سرطان الحلق في أنسجة البلعوم "الأنبوب المجوف داخل الرقبة"، ويشمل عدة أنواع منها: سرطان البلعوم الفموي، وسرطان البلعوم الأنفي، وسرطان البلعوم السفلي، ويمكن أيضًا إدراج سرطان الحنجرة كنوع من أورام الحلق.

ويصنف المعهد الوطني للسرطان "NCI" سرطان الحلق على أنه سرطان العنق والرأس، يمكن أن يصيب كل من الأطفال والبالغين.

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وفقًا للمعهد القومي للسرطان، يتسبب سرطان الحلق أو الفم في وفاة 1.8% حالة من جميع وفيات مرضى السرطان، مما يجعله مرضا نادرًا.


نستعرض في التقرير التالي الأعراض التي تميز سرطان الحلق، وفقًا لما ذكره موقع MEDICAL NEWS TODAY".


أعراض سرطان الحلق


• ألم وصعوبة عند البلع.
• ألم في الأذن.
• تورم في الرقبة أو الحلق.
• تغيير في نسيج الصوت وتتمثل في ظهور بحة به أو عدم التحدث بوضوح.
• الام عضلية ومفصلية مستمرة وغير مبررة.
• الشعور بالإعياء.
• تضخم العقد الليمفاوية.
• تورم في الرقبة والحلق.
• التهاب الحلق والسعال المستمر وصعوبة التنفس.
• تغيرات في الوزن، بما في ذلك الخسارة أو الزيادة غير المنطقية.
• الحمى المستمرة غير المبررة أو التعرق الليلي.


وقد لا تظهر الأعراض على الشخص المصاب بسرطان الحلق في الجزء السفلي من الحلق أو البلعوم السفلي في المراحل المبكرة من المرض، لذا يكون من الصعب اكتشافه في هذه الحالة.


وقالت جمعية السرطان الأمريكية، إنه لا يمكن الوقاية من جميع أنواع أورام البلعوم والحنجرة والحلق، لكن يمكن الحد من خطر الإصابة بهذه السرطانات بشكل كبير عن طريق الابتعاد عن بعض العوامل التي تشكل خطرًا وتؤدي إلى الإصابة به:

- اتباع عادات غذائية صحية.
يزيد سوء التغذية ونقص الفيتامينات وزيادة وزن الجسم من فرص الإصابة بسرطان الحنجرة والبلعوم.
- التطعيم بلقاح فيروس الورم الحليمي
عدوى فيروس الورم الحليمي البشري ترتبط في بعض الأحيان بسرطان الحنجرة، لذا يجب التطعيم باللقاحات التي تقلل من خطر الإصابة بأنواع معينة من فيروس الورم الحليمي البشري.

 

الكونسلتو الطبي

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