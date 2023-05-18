أعراضهما متشابهة.. كيف تفرق بين الربو وقصور القلب؟

الوكيل الإخباري- الربو القلبي هو مصطلح يستخدم لوصف الأعراض الشبيهة بالربو، والتي يمكن أن تحدث مع قصور الجانب الأيسر للقلب، وهي حالة تكون فيها الغرفة السفلية غير قادرة على ضخ الدم بكفاءة، ما يمكن أن يسبب أعراضًا تنفسية، مثل ضيق التنفس والصفير، وبالتالي يمكن بسهولة الخلط بينه وبين الربو.



نستعرض في التقرير التالي، الفرق بين الربو وقصور القلب، وفقًا لموقع "Medical news today".



أعراض الربو القلبي

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يمكن أن تحاكي الأعراض التنفسية لفشل البطين الأيسر للقلب أعراض الربو، خاصة في المراحل المبكرة من المرض، وقد تشمل:

- صفير الصدر.

- ضيق الصدر.

- السعال.

- ضيق التنفس.

- السعال.



وبالنسبة لبعض الأشخاص، قد تكون الأعراض التنفسية لفشل القلب هي الأعراض الأولى أو الأكثر بروزًا، ولكن في أغلب الأحيان تحدث جنبًا إلى جنب مع أعراض أخرى قد يُعزى بعضها إلى أسباب أخرى، ومن بينها:



- التعب المزمن.

- الشعور المستمر بالضعف.

- ضيق في التنفس عند الاستلقاء أو ممارسة الرياضة.

- زيادة غير متوقعة في الوزن مع احتباس السوائل.

- انخفاض الشهية أو الغثيان.

- الوذمة.

- صعوبة في التركيز.

- سرعة ضربات القلب أو عدم انتظامها.

- زيادة الحاجة للتبول في الليل.



ويمكن أن تشير مثل هذه الأعراض، خاصة المستمرة أو المتفاقمة، إلى وجود شيء آخر غير الربو.



الفئة الأكتر عرضة للربو القلبي

يعتبر الربو القلبي شائعًا بشكل خاص عند كبار السن، حيث يعاني ما يقرب من ثلثهم من الأزيز عند التشخيص لأول مرة.



وتميل نوبات الربو إلى التطور والانتهاء بشكل مفاجئ، ويتعافى غالبية الأشخاص تمامًا دون آثار دائمة، وإن الطبيعة المزمنة التقدمية لفشل القلب هي أن أعراض، مثل ضيق التنفس والسعال والتعب، قد تتحسن لفترة قصيرة، ولكنها ستستمر دائمًا تقريبًا حتى يتم تلقي العلاج المناسب.



ما هو قصور القلب الاحتقاني؟

يحدث قصور الجانب الأيسر للقلب عندما يتسبب انخفاض النتاج القلبي في تراكم السوائل في الجسم، ويمكن أن يظهر ذلك في الرئتين مع مشاكل في التنفس، حيث تبدأ الممرات والحويصلات الهوائية الدقيقة في الرئتين بالامتلاء بالسوائل.

وفي حين أن هذه التأثيرات قد تبدو مشابهة لتلك التي تحدث مع الربو، إلا أنها ترجع إلى الالتهاب وضيق المجاري الهوائية.



هوناك عوامل خطر معينة تفرق أيضًا بين المرضين، وبشكل عام يحدث قصور القلب عادةً مع حالات صحية مزمنة أخرى، مثل:

- ضغط الدم المرتفع.

- السكري.

- السمنة.

- التدخين.

- مرض القلب التاجي.

- نوبة قلبية سابقة أو إصابة قلبية.

- اضطرابات ضربات القلب.

- مشاكل صمام القلب.



كيف يمكن التفرقة بين الربو وقصور القلب؟

نظرًا لأن أعراض الربو القلبي تحاكي أعراض الربو الحقيقي، فمن الممكن أن يكون التشخيص الخاطئ أمرًا ممكنًا، ويمكن أن تشير مراجعة عوامل الخطر والتاريخ الطبي والأعراض غير التنفسية إلى احتمالات أخرى.



وحتى إذا كانت الأعراض الأولية تشير إلى تشخيص محتمل للربو، فإن تقييم أصوات الرئة باستخدام سماعة الطبيب يمكن أن يفرق في كثير من الأحيان بين الربو والحالات الأخرى، مثل قصور القلب.



وفي حالة فشل القلب في الجانب الأيسر، يمكن غالبًا سماع أصوات تشبه الفرقعة عندما يحاول الهواء المرور عبر الممرات الهوائية المملوءة بالسوائل، وقد يكون هناك أيضًا ما يُعرف باسم "صوت القلب الثالث"، حيث يكون النبضان الطبيعيان للقلب مصحوبين بضوضاء اهتزازية، حيث يمتلئ البطين بالدم.



وهذه الأصوات ليست من سمات الربو، وعادةً ما تقتصر أصوات الربو الصدري على الأزيز الذي قد يحدث أثناء الزفير، وعادة عند الاشتباه في المشكلتين يطلب الطبيب عددًا من الاختبارات والفحوصات التي تشمل:

- اختبارات وظائف الرئة.

- مخطط صدى القلب، وهو اختبار بالموجات فوق الصوتية غير جراحي يمكنه تصور مدى جودة ضخ القلب للدم.

- مخطط كهربية القلب، ويستخدم لقياس النبضات الكهربائية أثناء ضربات القلب، للكشف عن عدم انتظام ضربات القلب.

- التصوير بالرنين المغناطيسي للقلب.



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