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الأحد، 02-05-2021 02:27 م

منها تخفيف الألم.. دراسة تكشف فوائد مذهلة لشاي نبات القراص

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الوكيل الاخباري - يعرف نبات القراص العشبي على نطاق واسع بخصائصه الطبية الفريدة، ويتم استهلاكه في الغالب على شكل شاي لتحسين وتعزيز صحة الجسم بشكل طبيعي مذهل.

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أفاد أطباء التغذية بأن شاي نبات القراص يحقق العديد من الفوائد للجسم، ويسهم في درء الإصابة بمشاكل القلب ويعزز صحة الأمعاء والكلى ويقلل الحساسية، ويستخدم أيضا لعلاج التهاب المسالك البولية والتهاب المفاصل، كما أنه ينقي الدم ويطرد السموم من الجسم، مما يجعل استهلاكه ضروريا للبقاء بصحة جيدة، وذلك بحسب ما نشره موقع "هيلث شوتس" الطبي.

 

ويتمتع نبات القراص بخصائص مضادة للبكتيريا والالتهابات والفطريات، علاوة على ذلك، فهو غني بالفيتامينات A، B، C، K، إلى جانب احتوائه على الكاروتين والحديد.

ونظرا لخصائصه ومحتوياته الطبية، يمنح شاي نبات القراص الفوائد الصحية الذهبية التالية:


- يحافظ على مستويات السكر وضغط الدم تحت السيطرة:
نبات القراص فعال جدا في إدارة مستويات ضغط الدم والسكر، ويقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية مثل السكتة الدماغية والنوبات القلبية، بالإضافة إلى ذلك، أفادت دراسة طبية أن مستخلص أوراق نبات القراص يخفض مستوى السكر في الدم لدى الأشخاص المصابين بداء السكري من النوع 2.


- يفيد في منع الكثير من العلل:
وجدت دراسة نشرت في مجلة Scientific World Journal أن شاي نبات القراص هو مصدر لمركب البوليفينول، تلك المادة الكيميائية النباتية التي تساعد على منع وإدارة الأمراض المزمنة مثل مرض السكري والسرطان وأمراض القلب والسمنة، بالإضافة إلى ذلك، يحتوي شاي نبات القراص على خصائص مضادة للالتهابات قد تساعد في تنظيم عملية الهضم وتقليل حالات الإمساك والإسهال.  


- يخفف الآلام:
يساعد شاي القراص في تقليل أعراض الألم، وذلك بفضل خصائصه المضادة للالتهابات، يمكن أن يساعد شرب شاي نبات القراص في تخفيف الآلام مثل آلام العضلات وآلام المفاصل والصداع، وكذلك يساعد في تخفيف آلام المفاصل في اليدين والركبتين والوركين والعمود الفقري.


- يهدئ الحساسية وتهيج الجلد:
في حين أن الأوراق مهيجة للجلد في بعض الأحيان، إلا أن فوائد شاي نبات القراص تتراوح من تقليل تهيج الجلد إلى تخفيف أعراض الحساسية، إذ أن مضادات الهيستامين ومضادات الالتهاب والخصائص المضادة للميكروبات في نبات القراص تسهم بشكل كبير في علاج مشاكل الجلد مثل الأكزيما وحب الشباب، وأفادت دراسة أن حمى القش هي حساسية يمكن علاجها بشاي نبات القراص.


- يقوي العظام:
نبات القراص اللاذع غني بالعديد من الأحماض الأمينية والبروتينات والفلافونويدات والمعادن التي تسهم في بناء العظام مثل الحديد والكالسيوم والمغنيسيوم والسيليكون والبوتاسيوم والزنك، وأفادت دراسة أيضا إلى أن الفيتامينات والمعادن الموجودة في نبات القراص قادرة على حماية العظام وتعزيز صحتها بشكل فعال.

 

سبوتنيك

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