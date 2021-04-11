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الأحد، 11-04-2021 01:00 م

الحرمان من تلك الفيتامينات قد يسبب مشاكل خطيرة في عينيك

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الوكيل الاخباري - أطلق مجموعة من الباحثين تحذيرا شديد اللهجة من أن حرمان الإنسان من فيتامينات معينة، يمكن أن يتسبب بمشاكل خطيرة في عينيه.

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وقال موقع مؤسسة "كليفلاند كلينك" الطبية المتخصصة إن أي مشاكل يمكن أن تصيب العين، تأتي بسبب مجموعة متنوعة من الأشياء المختلفة، والتي على رأسها نقص فيتامينات معينة.

 

ويحذر الخبراء من أنه إذا كان النظام الغذائي، الذي يتبعه الشخص يفتقد لعدد معين من الفيتامينات أو العناصر الأساسية، التي يحتاجها الإنسان على أساس يومي، فإنه يمكن أن يصاب بأمراض مختلفة في العين.


ويوصي الأطباء بتناول مكملات غذائية وفيتامينات معينة، في حالة عدم حصول الإنسان عليها بصورة طبيعية.


ويستثني الخبراء من تلك الأمراض حالة واحدة فقط، وهي الضمور البقعي في عدسة العين المرتبط بتقدم العمر، ولكن أيضا الفيتامينات يمكن أن تؤخر ظهوره فقط.


ويوصي المعهد الوطني الأمريكي للعيون، بضرورة حصول الأشخاص على مكملات غذائية وفيتامينات للحفاظ على صحة العين.


وجاءت قائمة الفيتامينات التي يحتاجها الإنسان للحفاظ على صحة عينيه على النحو التالي:
- 500 ميلليغرام من فيتامين سي
- 400 وحدة دولية من فيتامين ه
- 2 ميلليغرام من النحاس
- 80 ميلليغرام من الزنك
- 10 ميلليغرام من اللوتين
- 2 ميلليغرام من الزياكسانثين


كما ينصح الأطباء الأشخاص المعرضين لأمراض العيون، بضرورة تناول زيت السمك، لأن به 3 مكملات غذائية يمكنها أن تحقق نتائج مذهلة في علاج جفاف العين.

 

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