الأربعاء 13-09-2023
الوكيل الاخباري

تجارة الأردن: تثبيت تصنيف المملكة الائتماني يؤكد أننا بالمسار الاقتصادي الصحيح

بعد مصر وليبيا.. رعب في إسرائيل من "دانيال"

"العقبة الاقتصادية الخاصة" تُحذر المواطنين بشأن الحالة الجوية وتركيز الغبار

الأرصاد: الأجواء المغبرة في المملكة تنحسر مساء اليوم

لافتة إنسانية لطبيب أردني.. هذه قصة الطبيب صبح

فلسطين: ارتفاع حصيلة الضحايا الفلسطينيين في ليبيا إلى 23

وزير سلاح الجو الأمريكي يدعو للاستعداد للحرب مع الصين

الأردن يرسل طائرة إغاثية إلى ليبيا

إصابات بالاختناق لطلبة خلال اقتحام الاحتلال القدس

بسبب دانيال .. غرق عشرات المنازل وإغلاق طرق في غزة

الأربعاء، 13-09-2023 10:00 ص

نصائح طبية لمرضى الربو للوقاية من أضرار موجة الغبار

asthma-feature-story-boy


الوكيل الإخباري - ان أكثر الفئات عرضة للتأثر بأضرار الموجات الغبارية هم مرضى الربو وكبار السن والأطفال والمصابون بالأمراض المناعية والمصابون بالأمراض التنفسية.

وأوضحت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في دبي ، أن هناك 3 خطوات يجب الحرص على القيام بها تتمثل في:

اضافة اعلان

- الجلوس في الأماكن المغلقة

- تجنب الأماكن المفتوحة.

- استخدام البخاخات الوقائية والموسعة للشعب الهوائية في حال كنت مريضاً بالربو حسب إرشادات الطبيب، بالإضافة إلى ارتداء الكمامة أو قطعة قماش باردة.


نصائح لمرضى الربو للوقاية من تأثير موجة الغبار الحالية، لاسيما وأن الأشخاص الذين يعانون من الأمراض التنفسية المزمنة مثل الربو والمصابون بضعف في جهاز المناعة من أكثر الفئات عرضة للأضرار الصحية الناجمة عن العواصف الرملية.


ودعت الهيئة مرضى الربو لضرورة حمل "بخاخ الربو" معهم طوال الوقت، كما نصحت بالالتزام بالدواء حتى مع عدم وجود أعراض للتهيج.


كما طالبت هيئة الصحة بدبي، مرضى الربو بالتوجه إلى المركز الصحي، حال عدم استجابة نوبة الربو للبخاخ.


وحدد أطباء، أبرز النصائح لمرضى الربو في حالة الهواء المحمل بالأتربة أو الغبار تمثلت في:
1- تجنب الخروج في الطقس السيئ خاصة لكبار السن من مرضى الربو.
2- التأكد من أن الأطفال والنساء الحوامل والمرضى بأمراض أخرى بعيدين عن الأتربة أو الغبار.
3- عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس والأتربة.
4- تناول المشروبات والسوائل الدافئة والماء.
5- الامتناع عن ممارسة الرياضة في الأماكن المفتوحة.
6- التأكد من إغلاق النوافذ بشكل جيد.
7- يمكن رش رذاذ الماء في الهواء وعلى الأثاث حتى تستقر الأتربة على الأسطح.

 

الامارات اليوم 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
63eb81fb4236044b205652c7

هذه العوامل ترفع خطر الإصابة بأمراض القلب التاجية

202391215035131HL

لهذا السبب تجنب وضع فراشي الأسنان في الحمام

تعتعتعتعت

بسبب العاصفة دانيال.. طبيب يوجه نصائح مهمة لهذه الفئات

548937_0

نصائح لمرضى الجيوب الأنفية للحماية من الأتربة في العاصفة دانيال

Thyroid-graphic-1024x768

لماذا تتضخم الغدة الدرقية؟

202391114265167AX

تحذير من طقطقة الرقبة بعد انتشارها على تيك توك