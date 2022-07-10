الوكيل الإخباري - نصائح غذائية، في العيد يحدث بعض الفوضى في سلوكيات الأطفال، وخصوصاً في ما يتعلق بتناول السكاكر والحلوى، وغيرها، فما إن يأتي العيد بأجوائه الفرحة، إلا ويحتفل الأطفال به بطريقتهم الخاصة من شراء الحلوى، والسكاكر بمختلف أنواعها، الأمر الذي يضر بصحتهم وقد يعرضهم لبعض المشاكل الصحية.

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بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، يقدم معتز الشريف خبير تغذية بالشارقة في ما يلي، نصائح غذائية لصحة أفضل لطفلك في عيد الأضحى:



- نصائح غذائية، يجب عليكِ السيطرة على تناول طفلك للحلويات، حتى لا يتعرض لمخاطر الإفراط في تناولها، مثل مخاطر أمراض اللثة والأسنان.

- امنعي طفلك عن تناول الساكر الملونة لأنها تحتوي على ألوان صناعية تمثل خطورة كبيرة عليه.

- لا تشتري المشروبات الغازيات لسهرات العيد، وامنعي نفسك عن تناولها وكوني قدوة لطفلك، لتجنبيه أضرارها، واستبدليها بالمسليات الصحية مثل الفشار والمكسرات.

- نصائح غذائية، حاولي اطعام طفلك طعاماً صحياً تطهيه أنت في المنزل وعلى مرأى منك، فأنت خير من يقدم الطعام له، وأكثر من يهتم لصحته.

- لا للوجبات السريعة مهما حدث، لأنها على الرغم من لذاذة طعمها إلا أنها تؤثر في صحة طفلك بشكل سلبي مسببة له الإصابة بالسمنة.

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